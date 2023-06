Ascoli, siringhe abbandonate e rifiuti: i residenti di Monticelli alzano la voce

ASCOLI – Siringhe abbandonate sugli scalini o, in alcuni casi, perfino sul marciapiede. È la drammatica situazione segnalata, ad Ascoli, da alcuni residenti del popolo quartiere di Monticelli. Non è la prima volta, in realtà, che gli abitanti della zona alzano la voce, chiedendo maggiori controlli da parte dei vigili urbani e delle forze dell’ordine, nonché l’installazione di alcune telecamere per evitare simili episodi.

La segnalazione

Stavolta, una decina di siringhe utilizzate e perfino sporche di sangue sono state trovate sui gradini che portano al sottopassaggio antistante l’ospedale Mazzoni. La struttura, in realtà, è chiusa ormai da parecchio tempo, proprio perché nelle ore serali era diventata un luogo di ritrovo per malintenzionati e writer. Nonostante tutto, però, qualcuno ne approfitta ugualmente, visto che i gradini sono nascosti dal muro, per drogarsi e poi abbandonare per terra le siringhe. Insomma, trattandosi di una situazione che tende a ripetersi, i residenti del quartiere hanno chiesto al Comune di intervenire e, a breve, dovrebbe scattare anche una raccolta firme. Il sottopassaggio, infatti, si torva a ridosso di un marciapiede e, spesso, le siringhe vengono trovate anche lì. Sui social, nelle ultime ore, sono state tante le segnalazioni arrivate dalla cittadinanza, che hanno fatto seguito a quelle sollevate anche mesi fa. Presente nella zona, infine, anche tanta sporcizia.