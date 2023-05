Ascoli, riapre un tratto pedonale in via Trieste: ma il ponte di San Filippo resta un enigma

ASCOLI – Tante opere sono ancora ferme, ad Ascoli, e probabilmente verranno completate nel corso delle prossime settimane. O, almeno, è quanto auspicano gli ascolani, visto che in alcuni casi i cantieri sono in netto ritardo rispetto alle tabelle di marcia previste inizialmente. Partiamo, però, dalle buone notizie. Una di queste, indubbiamente, è rappresentata dai lavori per il rifacimento di Corso Trento e Trieste, una delle vie più importanti del centro storico.

La buona notizia

Da qualche giorno, infatti, è stato riaperto il tratto pedonale di corso Mazzini che si interseca proprio con Corso Trento e Trieste. «Siamo consapevoli che i lavori stiano, inevitabilmente, creando qualche disagio – conferma il sindaco Marco Fioravanti -, ma stiamo portando avanti un intervento ambizioso che renderà ancor più bella la nostra fantastica città». I lavori, ormai, volgono quasi agli step finali, sebbene ci vogliano ancora alcuni mesi prima di considerarli effettivamente conclusi. La riqualificazione di Corso Trento e Trieste, per l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti, rappresentava una priorità sin dall’inizio del mandato e, per fortuna, nonostante le ultime ondate di maltempo, i lavori procedono e le sensazioni sono piuttosto positive.

Cantiere fermo

Per quanto riguarda le note dolenti, invece, tra queste c’è sicuramente il ponte di San Filippo. Si tratta, per la città, di un crocevia fondamentale, che consente di collegare il quartiere più popoloso di Ascoli, ovvero Monticelli, al centro storico. Il cantiere era stato allestito a fine agosto, dunque, ormai nove mesi fa. I lavori, inizialmente, erano previsti per la fine del 2022, ma così non è stato e gran parte della cittadinanza ha cominciato a spazientirsi. Il sindaco Fioravanti e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Cardinelli non si sono più espressi in merito ai tempi che serviranno ancora per concludere i lavori, ma è evidente che occorre accelerare.