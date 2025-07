Ascoli, riapre la cattedrale

ASCOLI – «Un bel regalo agli ascolani per la festa del Patrono». Così il vescovo Gianpiero Palmieri annuncia la riapertura del duomo, che avverrà sabato (26 luglio). Tra l’altro, in occasione della ricorrenza di Sant’Anna. Questa, da tradizione, dà il via alle celebrazioni in onore di Sant’Emidio. Sono infatti terminati i lavori di recupero, risanamento e consolidamento delle navate laterali. Il cantiere era stato aperto nel dicembre 2023. Poi la cattedrale era stata chiusa al culto lo scorso gennaio per permettere di eseguire in sicurezza i lavori alla navata centrale.

I lavori

Nei giorni scorsi, sono state smontate le impalcature svelando finalmente una struttura completamente restaurata e rinforzata. L’intervento, che ha comportato un investimento di circa un milione e mezzo di euro, è stato interamente finanziato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione. Sono stati anche consolidati tutti gli affreschi, stuccati e recuperati. «Siamo molto contenti, come diocesi, perché era importante riavere il duomo il prima possibile – le parole del vescovo -. Anche se, va detto, alcuni cantieri permangono perché la riapertura totale avverrà per la fine dell’anno. Al momento riaprono le tre navate che, grazie a un altare mobile collocato sopra i gradini, permetteranno comunque di celebrare la messa».