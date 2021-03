Ascoli, riaperta la strada provinciale 31 di Folignano. Eseguiti lavori per 5 milioni

Via libera al transito dei mezzi tra Castel Folignano e la statale 81, verso l'Abruzzo. Finanziati altri interventi per la sicurezza del ponte locale

ASCOLI PICENO – Riapertura al transito della strada provinciale 31 di Folignano, alle porte di Ascoli. Lo ha disposto la Provincia picena dopo il ripristino della sede stradale, nel tratto tra l’abitato di Castel Folignano e l’incrocio con la Statale 81, in prossimità del ponte. Per adesso la velocità consentita ai mezzi in transito è di soli 30 km orari.

Per sistemare la Provinciale 31 sono stati impiegati fondi per 5 milioni di euro. Dopo rilievi, sopralluoghi e perizie sono stati realizzati anche lavori di consolidamento del versante collinare attraversato dall’arteria, oltre che la pulizia della muratura del ponte.

«Ringrazio l’Anas – dice il presidente della Provincia Sergio Fabiani – e in particolare le persone dell’ingegner Fulvio Soccodato e dell’ingegner Luca Cerata, tutto il loro staff per l’attività espletata».

L’ente provinciale ha inoltre ottenuto un finanziamento di altri 450 mila euro, per potenziare la sicurezza del ponte sulla Sp 31. Il Servizio viabilità è già al lavoro per la progettazione dell’intervento.

Soddisfatti per il ripristino del transito lungo l’arteria locale, anche amministratori e residenti di Folignano, grosso centro ad est di Ascoli.

Dichiara in proposito il consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale folignanese Daniele Tonelli: «È stata riconsegnata ai cittadini una strada di carattere strategico in quanto consente un più facile collegamento per la popolazione locale, non solo con il capoluogo ma anche con il comprensorio anche con il vicino Abruzzo».