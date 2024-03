Ascoli, Quintana in campo per la prevenzione dei tumori

ASCOLI – Visite ed esami gratuiti, conferenze e una mostra fotografica: il mondo della Quintana scende in campo, ancora una volta, per sensibilizzare la popolazione in merito alla lotta ai tumori. Si rinnova, infatti, l’iniziativa ‘Il sociale nel segno della tradizione’, giunta alla terza edizione e promossa dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio. Quest’anno ci sarà la collaborazione dei castelli di Venarotta e Montegallo, nonchè delle Lilt di Ascoli e Siena e dell’associazione ‘Prenditi cura di te’. I vari appuntamenti sono stati presentati in pinacoteca dai capisestiere Attilio Lattanzi e Mariangela Gasparrini, il sindaco Marco Fioravanti e il primo cittadino montegallese Sante Capanna.

L’obiettivo

«Tre anni fa, al termine della prima edizione – ha spiegato Fioravanti -, chiesi agli organizzatori di dare continuità al progetto e di allargare la rete. Ora l’evento è diventato un punto di riferimento e la dimostrazione concreta che la Quintana, i sestieri e ora anche i castelli possono e devono essere protagonisti sul fronte del sociale». Emozionati anche i due capisestiere. «Quando siamo partiti avevamo progetti ambiziosi, ma non pensavamo di riuscire a coinvolgere così velocemente tante realtà e soprattutto professionisti di altissimo spessore in campo medico – ha sottolineato Lattanzi -. Un ringraziamento particolare a Gaia Tancredi, presidente della Lilt di Siena, e alla Fondazione Carisap». «Ancora una volta il mondo quintanaro dimostra che sul fronte sociale può fare tanto – ha aggiunto Mariangela Gasparrini -. Quando si lavora insieme si possono ottenere grandi risultati».

Le iniziative

Il primo appuntamento del progetto ci sarà il 16 marzo quando il dottor Domenico D’Elia, responsabile del comparto ecografico della Lilt di Siena, effettuerà visite e controlli ecografici gastroenterologici gratuiti al sestiere di Porta Solestà. Il 13 aprile, nell’area archeologica del palazzo dei Capitani, sarà inaugurata la mostra ‘Cicatrici rivelate’, che resterà aperta fino al 25 dello stesso mese. E’ una raccolta di suggestive fotografie con modelle estremamente particolari: donne che hanno accettato di mostrare i segni che portano sui loro corpi, causati sia da interventi chirurgici che da incidenti di varia natura. Il 20 aprile ci si sposterà a Montegallo: il senologo Andrea Stella dedicherà la giornata ai controlli per la prevenzione del tumore al seno. L’ultimo appuntamento si svolgerà l’11 maggio a Venarotta, dove il neurochirurgo Sandro Carletti, di fama internazionale, terrà una conferenza sul mal di testa. Carletti spiegherà quando preoccuparsi e come approfondire con appositi esami. Tutte le iniziative, ovviamente, sono gratuite.