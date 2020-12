Ascoli, in progetto una “cittadella” del ciclismo

ASCOLI – Un nuovo velodromo, un campo da ciclo cross ed un bike park con tante attività e percorsi sportivi e per lo svago di grandi e piccoli. È quanto dovrebbe ospitare nel futuro la nuova «Cittadella del ciclismo» immaginata dall’Amministrazione comunale di Ascoli. L’iniziativa sarà realizzata nell’area periferica di Campolungo– ora tutta zona agricola- vicino all’abitato di Castel di Lama, nella vallata del Tronto. Non proprio in città dunque, anche se a pochi chilometri dal capoluogo piceno e a ridosso della statale Salaria.

L’intervento più rilevante del progetto riguarda il nuovo velodromo, che andrà a sostituire quello vecchio e ormai poco utilizzato di Monticelli. Per l’operazione il Comune ha già ottenuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro a valere sul bando nazionale «Sport e Periferie». La gara per l’avvio dei lavori per il nuovo impianto dovrebbe tenersi all’inizio del 2021. La pista per le competizioni sportive sarà comunque solo una delle attività legate al ciclismo e allo sport all’aria aperta che l’Amministrazione comunale intende potenziare nei prossimi mesi ( covid permettendo, ovviamente).

«A breve verrà realizzato a Campolungo un campo per il cross country – ricorda l’assessore Nico Stallone – che verrà gestito dall’associazione Progetto Ciclismo Piceno, che ha molti iscritti e svolge diverse iniziative. Successivamente verranno avviati i nuovi percorsi nella stessa area del velodromo, in grado di completare l’offerta e creare una vera cittadella dello sport a disposizione di appassionati, praticanti e cittadini».

La Giunta Fioravanti ha già chiesto un’integrazione ai fondi per realizzare tutte le opere in cantiere, partecipando ad un nuovo bando nazionale del settore. In concreto si parla di altri 700 mila euro, che però non hanno ottenuto ancora l’approvazione definitiva. Ma l’intenzione del Comune di Ascoli, proprietario della zona interessata – vicina tra l’altro all’antica e prestigiosa Villa Sgariglia – è quello di attuare comunque tutti i progetti allo studio, con servizi collegati.

Ecco dove sorgerà la cittadella del ciclismo

Il Bike park comprenderebbe anche una pista per Bmx, un ciclodromo, una pista di ciclocross, una variante per cross country eliminator e un campo da trial bike utilizzabile anche come campo scuola mtb. Una struttura insomma, polifunzionale e attrezzata che si qualificherebbe anche come «Centro Federale di Eccellenza» per la Federazione Italiana Ciclismo, diventando «polo catalizzatore» per l’allenamento di atleti provenienti dalle altre regioni e per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo sia nazionale che internazionale.

Da tutto questo il Comune di Ascoli si attende naturalmente anche importanti risvolti in ambito economico, sostenendo l’indotto di tutte le attività sportive, turistiche e di accoglienza collegate.