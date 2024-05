Ascoli, presentato il francobollo dedicato ai Bersaglieri

ASCOLI – Secondo giorno, ad Ascoli, con il 71esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. L’evento, che si concluderà domenica mattina con la parata alla quale dovrebbe assistere anche la premier Giorgia Meloni, sta entrando ormai nel vivo. Dopo i primi appuntamenti andati in scena ieri (giovedì 2 maggio), oggi si sono susseguiti altri momenti importanti. A cominciare, ad esempio, dalla presentazione del francobollo e dell’annullo postale celebrativo del Centenario dell’associazione nazionale Bersaglieri.

La cerimonia

Il francobollo è stato emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è relativo al valore della tariffa di 2,90 euro. Il bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini ed è stato presentato in pinacoteca dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente nazionale dei Bersaglieri, il generale Ottavio Renzi. «La vignetta raffigura, sullo sfondo di un nastro tricolore, un bersagliere in corsa – ha spiegato quest’ultimo -. In alto, a destra, è riprodotto il logo dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. L’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Ascoli Piceno Centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, ovvero cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30 euro».

Le iniziative

Per quanto riguarda il programma del Raduno, questa sera (venerdì 3 maggio) alle 21 ci saranno le esibizioni delle Fanfare al teatro Ventidio Basso. Domani mattina (sabato 4 maggio), al tempo monumentale di San Francesco di piazza del Popolo, alle 10 verrà celebrata la messa dall’ordinario militare Santo Marcianò. Nel pomeriggio, al campo Squarcia, dalle 15.30 è previsto l’arrivo delle staffette, cui farà seguito il saggio ginnico-militare. Alle 21, poi, le fanfare suoneranno prima nelle sedi dei sestieri della Quintana e poi in piazza del Popolo. Infine, domenica mattina spazio alla parata conclusiva che prenderà il via alle 8.30.