Ascoli, posata l’ultima pietra a corso Trento e Trieste: si riapre ai pedoni

ASCOLI – È stata posata, ad Ascoli, l’ultima pietra in corso Trento e Trieste. Si avvicina, dunque, il momento più atteso da tanti ascolani: quello relativo alla riapertura di una delle vie più importanti del centro cittadino che è stata completamente riqualificata.

Il sindaco Marco Fioravanti, infatti, aveva annunciato il termine dei lavori per i primi mesi del 2024 e la promessa è stata mantenuta, come ha spiegato lo stesso primo cittadino facendo ulteriormente il punto sugli step che mancano ancora per chiudere l’intervento.

Gli step

«Indubbiamente, questo è stato uno tra i cantieri più impegnativi della nostra città – spiega Fioravanti -. Per Carnevale riapriremo il tratto di corso Trento e Trieste, visto che è stata posata l’ultima pietra da parte degli operai, per quanto riguarda i pedoni. Poi, dopo la settimana carnascialesca, completeremo il rifacimento dei marciapiedi, sistemeremo la nuova illuminazione e provvederemo al più presto alla riapertura totale della via. Sono davvero molto contento per questo importante risultato che è stato ottenuto».

A proposito di opere pubbliche, lo stesso primo cittadino ha anche annunciato che a breve inizieranno i lavori anche presso la scuola primaria ‘Emidio Cagnucci’, nel plesso di via Napoli.