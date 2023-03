Ascoli, polemica sul prolungamento della ciclabile. Una commerciante: «Mi vogliono far chiudere»

ASCOLI – È polemica, ad Ascoli, per il progetto che prevede il prolungamento della pista ciclabile che consentirà, nel giro di qualche mese, di collegare il tratto di Monticelli con il ponte di San Filippo. Nelle ultime ore, infatti, si è svolta una riunione tra l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, i tecnici del Comune, i residenti e i commercianti di Croce di Tolignano, la zona che verrà appunto attraversata dal nuovo tratto. Non tutti, infatti, sarebbero disponibili ad ‘accogliere’, si fa per dire, la pista ciclabile di fronte alle proprie abitazioni o alle proprie attività, in quanto verrebbero a mancare i parcheggi.

La protesta

Ad alzare la voce, su tutti, è Erminia De Angelis, titolare della storica pizzeria Millennium di via Tevere. «Mi vogliono far chiudere – attacca la commerciante -. Se non ci saranno più posti per le auto, infatti, chi verrà ad acquistare la pizza da me? I miei clienti preferiranno altre attività, perché non è che possono portarsi a casa la piazza andando a piedi. Così come non credo che abbiano intenzione di parcheggiare lontano. Ho aperto la pizzeria 23 anni fa, quando le condizioni erano completamente diverse. E mi dispiace, francamente, che nessuno abbia mai chiesto un parere a chi lavora o vive in questa zona prima di redigere il progetto. Sono in difficoltà, perché la pandemia mi ha costretto a chiedere due prestiti. Inoltre, con la chiusura del ponte di San Filippo è considerevolmente diminuita la clientela – prosegue Erminia De Angelis -. Insomma, con la pista ciclabile mi faranno chiudere definitivamente. Qualche parcheggio verrà realizzato, ma non basterà per soddisfare tutti coloro che vivono o lavorano qui».

La replica

Non è però dello stesso avviso l’assessore alle opere pubbliche. «Per il momento c’è solo uno studio di fattibilità e non ancora il progetto vero e proprio – spiega Marco Cardinelli -. Mi meraviglio della polemica che è sorta, visto che al momento dell’incontro c’era stata la massima collaborazione e comprensione da parte di tutti. Non è vero che verranno a mancare i parcheggi, perché abbiamo previsto degli espropri di terreni privati proprio per realizzarne alcuni lungo la stessa via su cui si trova la pizzeria. Comunque, a breve organizzeremo un’altra riunione per provare a recepire le richieste che arrivano da chi risiede o ha delle attività a Croce di Tolignano, ma ritengo assurdo polemizzare anche sulla realizzazione di una pista ciclabile».