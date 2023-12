Ascoli Piceno, Erap Marche realizzerà 27 nuovi alloggi a Monticelli

Il presidente Erap Di Ruscio: «Oltre 4,4 milioni di investimento per appartamenti inseriti nel contratto di quartiere»

ASCOLI PICENO – Erap Marche ha pubblicato un avviso per l’affidamento dei lavori di costruzione di due edifici per complessivi 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona ex Anas e inseriti nel contratto di Quartiere II Monticelli nel comune di Ascoli Piceno.

Il valore dei lavori è di 4,41 milioni di euro finanziati con fondi propri e con fondi comunali. Dalla consegna dei lavori vi saranno circa 2 anni e mezzo per completarli.

«Sulla città di Ascoli Piceno – spiega Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche – stiamo facendo un grande lavoro di concerto con il sindaco Fioravanti e considerando anche gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiati dal sisma di proprietà Erap Marche e attualmente finanziati con il contributo dell’ufficio ricostruzione grazie all’emendamento che ha prorogato per i comuni del cratere le scadenze delle agevolazioni fiscali e dello sconto in fattura proposto dal Commissario Castelli».