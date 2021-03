Ascoli, il Pd attacca la giunta: «Dove è finita la Cittadella dello Sport?». Replica l’assessore Stallone

ASCOLI PICENO – «Che fine ha fatto la Cittadella dello Sport?». Il Pd di Ascoli critica la giunta comunale per la situazione di alcune strutture nell’area della pista di atletica leggera, dove insistono anche palestre ed edifici scolastici in disuso dell’ex Istituto professionale di Stato.

E lo fa in polemica con l’assessore allo sport Nico Stallone che aveva annunciato «mezze rivoluzioni» nella zona in questione, vicina all’Istituto d’arte Licini, e dove operano molte società dilettantistiche attive in diverse discipline.

«Altro che vocazione sportiva della città – affermano i consiglieri comunali Ameli, Procaccini e Frenquellucci -; c’è un’intera zona vicina al campo scuola lasciata all’abbandono, ed è evidente che le promesse fatte nel 2019 non state rispettate e non si è passati dalle parole ai fatti. In occasione poi del rinnovo della palestra geodetica Forlini – continuano i Dem -, appena nel settembre 2020, Stallone disse che l’obiettivo del suo mandato era di inglobare campo scuola, piscina e palestra polivalente: butteremo giù i due capannoni, annunciò l’assessore, e realizzeremo altri campi, compreso quello da beach volley oltre a parcheggi e un punto ristoro. Ma di questo si è visto poco».

I consiglieri Pd suggeriscono al responsabile dello sport in giunta, di occuparsi della manutenzione dell’area verde attorno a via De Dominicis, «lasciata in degrado con sporcizia ed erba altissima, invece di annunciare opere che poi non si realizzano».

Alle accuse degli esponenti democratici, replica Stallone in maniera puntuale e dettagliata: «Per quanto riguarda la manutenzione del verde – spiega l’assessore -, abbiamo appena raggiunto un accordo con le società sportive locali, e saranno loro ad occuparsi del problema. Quanto alle strutture, nel corso del 2021 verranno lanciati 14 bandi pubblici per il loro completamento, a cominciare dalla nuova pista di atletica: per il resto è comunque da ricordare che nella zona esistono otto impianti sportivi, non uno solo, e molte associazioni e sodalizi hanno sempre continuato ad operare pure in tempi di covid».

Ma Stallone conferma anche sul campetto di calcio in disuso al lato di via De Dominicis, verrà realizzato un nuovo parcheggio per le auto. Mentre per quanto riguarda la riqualificazione della palazzina ex Ipsia, è sfumata la possibilità di utilizzare fondi per il sisma, così come la giunta sperava: «Stiamo comunque lavorando per trovare altre risorse per avviare l’intervento».

Dunque pur in un momento complicato come l’attuale, condizionato pesantemente dalla crisi sanitaria che si ripercuote direttamente anche sulle entrate comunali, in deciso calo, l’amministrazione si sta attivando per dare risposte a residenti, atleti e società sportive nel loro complesso. Ma non sarà un compito facile.