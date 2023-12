Ascoli, parcheggi a prezzi dimezzati per aiutare i commercianti del centro

ASCOLI – Attirare gente in centro durante il periodo natalizio e, soprattutto, dare una mano ai commercianti. Questo il duplice obiettivo che l’amministrazione comunale di Ascoli intende raggiungere attraverso il dimezzamento dei costi della sosta. Il nuovo regime tariffario entrerà in vigore da domani (venerdì 15 dicembre) fino al 6 gennaio. Lo sconto riguarderà sia la struttura di Torricella che gli stalli in superficie.

I dettagli

In poche parole, si passerà a 50 centesimi l’ora nel primo caso, ovvero al parcheggio di Torricella dove la sosta ha solitamente un costo di un euro ogni sessanta minuti, fino a un massimo di 85 centesimi l’ora nelle zone più centrali della città. Ma un altro grande vantaggio è rappresentato dalla possibilità di parcheggiare gratuitamente, o quasi: i commercianti, infatti, potranno acquistare dei ticket-sosta da regalare ai loro clienti, azzerando in alcuni casi il costo per i cittadini. Per fare un esempio, con un ticket si potrà anche lasciare l’auto a Torricella per due ore senza alcuna spesa. Questa iniziativa è frutto di un accordo fortemente voluto dall’amministrazione comunale e che coinvolge i commercianti aderenti all’associazione ‘Wap’ e la Saba, che permetterà ai primi di acquistare i ticket e di poterli poi cedere gratuitamente alla clientela.

L’obiettivo

«La rivitalizzazione del cuore pulsante della città – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – passa attraverso diversi canali: oltre a un ricco calendario di eventi, abbiamo deciso di dare la possibilità agli ascolani e ai turisti di risparmiare sulla sosta, dando così un’ulteriore motivazione per vivere il centro. Una bella opportunità anche per i commercianti, che attraverso l’accordo con la Saba hanno deciso di dare il loro contributo. Un esempio di come l’unione di intenti sia la strada migliore per ottenere risultati». «Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa – ha aggiunto l’assessore al commercio, Nico Stallone – per dare slancio agli esercizi commerciali che rientrano nel perimetro del centro: le settimane delle festività sono particolarmente importanti e quindi abbiamo deciso di sostenere quanti investono nella nostra città».