Ascoli, nuovo look per la Fortezza Pia: sopralluogo di sindaco e Soprintendenza

ASCOLI – La riqualificazione della Fortezza Pia. È questo uno dei prossimi obiettivi del Comune di Ascoli, con la giunta guidata dal sindaco Marco Fioravanti che sta lavorando alacremente per dare un nuovo look a uno dei luoghi simbolici della città delle cento torri. La fortezza, fra l’altro, è uno dei monumenti che quotidianamente richiamano il maggio numero di turisti, suscitando parecchia curiosità.

Il progetto

Nei giorni scorsi, a tal proposito, il sindaco e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli hanno effettuato un sopralluogo proprio alla Fortezza Pia per discutere con la soprintendenza sui progetti che riqualificheranno questo splendido angolo della città.

«Una nuova illuminazione artistica farà brillare anche di notte le storiche mura, ma sono tanti gli interventi previsti – conferma Marco Fioravanti -. Dalla pulizia e la messa in sicurezza delle alberature pericolose, ad esempio, alla totale accessibilità dell’area con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, è prevista anche la realizzazione di una rampa ciclopedonale per collegare la città all’intera area del Parco Annunziata. Passo dopo passo, siamo sempre a lavoro per la nostra Ascoli».