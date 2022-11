Ascoli, musica sotto l’albero: Baglioni al Ventidio, Night Skinny la sera di Natale

ASCOLI PICENO – Un cartellone ricco di grandi ospiti quello in programma negli ultimi mesi dell’anno ad Ascoli. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare sulla musica con ospiti importanti del panorama musicale italiano.

Gli spettacoli in teatro

Anche quest’anno torna la musica d’autore. Dopo il grandissimo successo di “Dodici Note Solo”, Claudio Baglioni tornerà nella splendida cornice del teatro Ventidio Basso, il 2 dicembre, con “Dodici Note Solo Bis”. Spettacolo che vede il cantautore romano alla voce, al pianoforte e altri strumenti, sulle note delle diverse composizioni del suo repertorio che saranno protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole.

Sempre al teatro Ventidio Basso, il 10 e l’11 dicembre ci sarà Simone Cristicchi con lo spettacolo, dal titolo “Esodo. Racconto per voce. Parole e immagini”. L’esodo istriano rivive tra musica e racconti. Il cantautore rievoca il dramma delle foibe e dell’esodo istriano avvenuto alla fine della seconda guerra mondiale quando quei territori furono occupati dall’esercito popolare di liberazione della Jugoslavia del maresciallo Tito e quindi annessi alla Jugoslavia. Anche se l’argomento che Cristicchi affronta è tragico, lo spettacolo di amore ne contiene parecchio, la denuncia della malvagità umana passa attraverso la forza del bene. Passando con disinvoltura dalla recitazione al canto il protagonista vuole arrivare all’anima del pubblico restituendo valore e dignità alle vicende di ogni singolo individuo.

Ascoli Piceno Festival

Nell’ambito della rassegna cinematografica “Ascoli Piceno Festival” arriveranno in città alcuni nomi importanti del mondo del cinema e dello spettacolo. Il 7 dicembre presso l’auditorium Neroni di Ascoli ci sarà la sceneggiatrice Monica Zapelli mentre il 9 dicembre gli autori Michele Monetta e Gianni Garrera, l’attore Fabio Troiano e il regista ascolano Massimo Cappelli incontreranno il pubblico ed eseguiranno una perfomance.

Gran finale il 10 dicembre con il premio cinema “Città di Ascoli Piceno” al teatro Filarmonici al quale parteciperanno alcuni “mostri sacri” del cinema italiano, Enrico Vanzina e Ricky Tognazzi.

A Natale

Per Natale l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare progetti ed iniziative per i giovani. La sera del 25 dicembre presso il palazzetto comunale di Monticelli si esibirà il produttore discografico e disc jockey, The Night Skinny.

Pseudonimo di Luca Pace, con quasi 230 mila followers, è entrato a far parte della scena rap italiana. All’interno del suo nuovo progetto dal titolo “Botox”, troviamo nomi importanti del panorama musicale italiano, come Elisa e Madame.

Nel 2023

Grandi spettacoli di musica anche ad anno nuovo. Il 4 marzo ci sarà l’anteprima nazionale di “Duality Tour 2023” di Dario Faini in arte Dardust. L’artista ascolano ha scelto di portare la prima tappa del suo nuovo tour, che toccherà alcune capitali europee e diverse città italiane, proprio nella sua città natale.