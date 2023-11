Ascoli, lavori terminati alla ‘Don Giussani’: la scuola venne danneggiata dal sisma

ASCOLI – Una nuova luce per la scuola ‘Don Giussani’ di Monticelli, ad Ascoli. Sono stati presentati, infatti, i lavori effettuati presso un plesso scolastico che è ora sismicamente adeguato, con aule innovative e all’avanguardia, in cui si formeranno, cresceranno e svilupperanno le loro competenze tanti ragazzi del popoloso quartiere. Al taglio del nastro, ovviamente, ha partecipato il sindaco Marco Fioravanti, che ha ricordato quanto il 30 ottobre fosse una data significativa per tanti marchigiani, essendo passati sette anni dalla terribile scossa di terremoto che caratterizzò quella mattinata del 2016.

L’inaugurazione

Dopo un lungo periodo di chiusura, quindi, anche la Don Giussani è tornata agibile, a disposizione dei ragazzi del quartiere. All’inaugurazione ha partecipato anche il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli. «Sono felice per i circa 280 studenti dell’istituto che ora, al termine dei lavori di adeguamento sismico, possono rientrare nelle loro classi in sicurezza – ha commentato Castelli -. Alla vicenda della ‘Don Giussani’ sono particolarmente legato dal momento che qui i lavori cominciarono quando ero Sindaco. Fu la prima sfida del post sisma che affrontammo al fine di dare una risposta efficace per questa scuola, situata nel quartiere più popoloso di Ascoli. Un’attenzione che è poi proseguita quando sono diventato assessore alla ricostruzione della Regione, ruolo nel quale mi sono impegnato affinché si giungesse, nella primavera del 2021, all’approvazione dell’Ordinanza Speciale ‘Ascoli’. Tale intervento, infatti, ha consentito di destinare un finanziamento complessivo di 36 milioni di euro per 11 istituti scolastici della nostra città – ha concluso Castelli -, tra i quali anche il Don Giussani che, per i lavori, ha usufruito di 5 milioni e 150 mila euro».