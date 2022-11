Ascoli, lavori pubblici in centro: il punto

Ascoli, il punto della situazione in merito agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di alcune vie del centro

ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno, il punto su alcuni degli interventi in via di esecuzione in centro.

Conto alla rovescia per il nuovo asfalto di Via Urbino. Lunedì 7 novembre prenderanno il via i lavori di rifacimento del manto stradale di una delle principali vie del quartiere di Piazza Immacolata. Durante la giornata, al fine di garantire una rapida esecuzione rapida dell’intervento e una maggior sicurezza degli operatori, si procederà con l’interdizione veicolare della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sul posto saranno presenti i vigili urbani per agevolare le operazioni, il cui inizio è previsto tra le ore 8.15 e 8.30, o comunque al termine del traffico scolastico mattutino. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Il punto della situazione degli altri interventi pubblici

Per quanto riguarda il ponte di San Filippo, l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli ha fatto il punto della situazione: «I lavori riguardano lo sbancamento della collina a monte, per poi procedere all’allargamento della strada e successivamente al prolungamento della pista ciclopedonale e il rifacimento del manto stradale. Interventi resi fondamentali al fine di mettere in sicurezza un punto pericoloso nel quale si sono verificati molti incidenti. Attualmente è in corso la preparazione della fondazione dell’impalcato che dovrà essere installato».

Per il rifacimento di corso Trento e Trieste, invece «è iniziata la posa della pavimentazione in basalto lavico. I lavori stanno procedendo bene anche se ci sarà da attendere qualche mese per vedere completata un’opera così importante. Presto i nostri cittadini potranno godere di un riqualificato corso Trento e Trieste. Chiedo scusa per i disagi arrecati».

Da molto tempo abbandonato, un altro punto fondamentale della città che sarà soggetto a riqualificazione è il Ponte di Cecco, del quartiere di Porta Maggiore. «Sono stati aggiudicati i lavori che saranno propedeutici alla messa in sicurezza dei camminamenti che permetterà di riaprire la struttura al pubblico ed essere visitata. I lavori verranno effettuati grazie ai fondi per la rigenerazione urbana».

Attualmente la delegazione del Fai di Ascoli sta raccogliendo le firme nell’ambito dell’iniziativa ” I luoghi del Cuore” per la messa in sicurezza del Ponte del Diavolo.

I prossimi lavori di rifacimento

Le vie prossime a interventi di rifacimento saranno Piazza Diaz e via delle Zeppelle nel quartiere di Campo Parignano

Come confermato dall’Assessore al Lavori Pubblici, Marco Cardinelli: «Nel primo caso rimuoveremo l’attuale parco giochi per farne uno nuovo, con attrezzature più moderne che riguarderanno il sistema di illuminazione, di sorveglianza e verranno abbattute le barriere architettoniche. Nel secondo caso, riqualificheremo i marciapiedi, cercando di dare decoro e dignità ad una delle vie che conduce allo stadio Del Duca, conosciuta anche come Via del calcio spettacolo ai tempi della serie A di Rozzi».