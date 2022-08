Ascoli: al via i lavori al ponte di San Filippo, una tra le principali arterie della città

ASCOLI – Un’altra grande opera sta per partire ad Ascoli. Si tratta della riqualificazione e della messa in sicurezza del ponte di San Filippo: un tratto strategico, da mettere in sicurezza, in quanto percorso quotidianamente da decine di migliaia di automobili visto che collega la zona di San Filippo, appunto, con il quartiere di Monticelli, che è il più popoloso della città. Il Comune, attraverso una nota del sindaco Marco Fioravanti, ha annunciato ieri la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte in entrambe le direzioni, già a partire dal 22 agosto.

L’intervento al ponte di San Filippo

Nei giorni successivi all’allestimento del cantiere è prevista la riapertura al transito di viale Costantino Rozzi nel tratto sotto la tribuna est dello stadio Del Duca. Si torna dunque a parlare di un lavoro che doveva iniziare un anno fa, quando il Comune annunciò a luglio la chiusura del ponte per l’immediato inizio dei lavori. Invece quei lavori non partirono mai a causa soprattutto dell’aumento dei costi del materiale dovuto all’emergenza covid. Dal 22 agosto, dunque, verrà allestito il cantiere in vista dei necessari lavori che prevedranno il consolidamento della parete muraria, l’allargamento della sede stradale, interventi di sistemazione della pista ciclopedonale e il rifacimento del manto di asfalto nel tratto della curva sul versante di Monticelli. Il ponte di San Filippo viene messo quotidianamente a dura prova dal passaggio di tante, forse troppe, auto. E necessitava di un intervento di miglioramento ormai da diversi anni.