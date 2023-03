Ascoli, grande festa per i 40 anni del sindaco insieme alla sua gente

Grande festa al Polo Sant'Agostino organizzata dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti per festeggiare i suoi 40 anni. Centinaia di persone accorse in città

ASCOLI PICENO – Ha voluto festeggiare insieme alla sua gente i primi 40 anni: il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha organizzato una festa aperta a tutti, nella cornice del Polo Sant’Agostino, nel centro storico del capoluogo piceno.

Sommerso dall’amore della sua famiglia, della mamma, dei suoi amici e dei suoi cittadini, ha dichiarato: «Sono molto felice, sono a festeggiare con tante persone, venute anche da fuori. Ho sempre detto di essere il “sindaco del popolo” e ci tenevo a condividere con loro questo importante traguardo».

È la prima volta che un sindaco decide di spegnere le candeline insieme alla sua cittadinanza. E sono stati centinaia coloro che sono accorsi alla festa: alcuni anche solo per un saluto, tanti altri invece sono rimasti lì a ballare a ritmo di musica, per festeggiare il loro sindaco.

Presenti numerosi esponenti politici. Assessori e consiglieri del Comune di Ascoli e della Regione Marche, gli onorevoli Giorgia Latini, Lucia Albano, Riccardo Marchetti, ma anche tanti sindaci come quello di Maltignano, Armando Falcioni, Arquata del Tronto, Michele Franchi, di Montegallo, Sante Capanna, di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, quello di Fermo, Paolo Calcinaro e il primo cittadino di Montegranaro, Endrio Ubaldi.

Non sono voluti mancare neanche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli.

Emozionante l’abbraccio tra il sindaco ed il vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri. Presente anche il conduttore televisivo Massimiliano Ossini insieme alla moglie Laura Gabrielli.

No regali ma donazioni

Nel corso della festa sono state raccolte donazioni a favore della sezione picena dell’Ail, l’associazione italiana impegnata contro le leucemie e i linfomi, che da sempre sostiene il reparto di Ematologia dell’ospedale Mazzoni. L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di un macchinario all’avanguardia per il laboratorio di Ematologia.

Sì, perché il sindaco, in occasione dei suoi 40 anni, ha deciso di non chiedere nessun regalo, se non quello di donare: «Un bel gesto concreto e solidale, per aiutare chi è più in difficoltà di noi», ha dichiarato.