Verranno recepite dal Comune le idee migliori su come ridisegnare l'area che al momento è in fase di bonifica

ASCOLI – Un forum di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’ex stabilimento Sgl Carbon. È quanto presentato ad Ascoli, alla Bottega del Terzo Settore, dal sindaco Marco Fioravanti, dal commissario Giuseppe Vadalà, Enrico Fontana della segreteria nazionale di Legambiente e Roberto Paoletti. L’area in questione, attualmente in fase di bonifica, può rappresentare per la città di Ascoli e per tutto il Piceno una doppia opportunità: la riqualificazione di una parte del suo territorio reso inagibile per anni, secondo principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché lo sviluppo di processi partecipativi indispensabili per un’effettiva rigenerazione urbana.

Il progetto

Legambiente e Bottega del Terzo Settore da sempre promuovono la partecipazione dei territori attraverso percorsi di cittadinanza attiva e la bonifica dell’area dell’ex Sgl Carbon è una concreta occasione anche per il rafforzamento del tessuto sociale della città. «Il Forum della progettazione partecipata – ha spiegato Enrico Fontana, della segreteria nazionale di Legambiente – ha l’obiettivo di rendere il risanamento e la riqualificazione dell’area ex Sgl Carbon il più possibile utile alla città. Dopo lo storico raggiungimento dell’obiettivo di bonifica dell’area, che come associazione abbiamo sempre voluto, ora abbiamo la chance, grazie a una decisione condivisa con l’amministrazione comunale di Ascoli di rendere quel posto un luogo fortemente identitario per la città ma possiamo farlo solo se c’è la partecipazione di cittadini e associazioni che vivono la città e conoscono le esigenze dell’intero territorio». «Proporremo numerosi appuntamenti pubblici per la promozione e la piena operatività del forum – hanno proseguito il sindaco Marco Fioravanti e Roberto Paoletti, quest’ultimo presidente della Bottega del Terzo Settore – e nell’intero percorso valuteremo insieme le proposte ricevute per ridisegnare l’area, le funzioni e i servizi che la possono caratterizzare, lo sviluppo di tutte le attività economiche, ambientali, culturali e sociali che potranno concretizzarsi una volta terminata la bonifica».