Ascoli, emergenza siccità: torna l’acqua di notte ma solo nei giorni di festa

L'emergenza siccità non risparmia neanche il Piceno, la Ciip ha deciso di sospendere la chiusura notturna dei serbatoi ma solo nei giorni di festa e solo in alcune zone

ASCOLI PICENO- Emergenza siccità nel Piceno. Per far fronte a questo problema, considerando che il livello di allarme si attesta sempre al “Codice Rosso-Terzo Stadio”, l’azienda che gestisce il servizio idrico, la Ciip, ha deciso di sospendere le chiusure notturne programmate in questi giorni di festa.

Come ha spiegato il presidente della Ciip, Giacinto Alati: «Visto l’imminente inizio del periodo di festività natalizie al fine di ridurre i disagi alle utenze e garantire una più costante disponibilità idrica, si procederà alla sospensione delle chiusure notturne nei serbatoi del territorio gestito soggetti a chiusure nelle ultime settimane. Si sottolinea che tale misura è esclusivamente riservata ai giorni 23-24-25-26-30-31 DICEMBRE e 01 GENNAIO e che saranno effettuate regolarmente le chiusure notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nei giorni non indicati (dal 27/12/2022 al 29/12/2022 e a partire dal 02/01/2023».

La chiusura notturna dei serbatoi interesserà i seguenti territori della provincia di Ascoli Piceno:

-ACQUASANTA TERME Centro urbano, Frazione Santa Maria e Castel di Luco

-ACQUASANTA TERME Frazione Centrale

-ACQUASANTA TERME Frazione Paggese

-ACQUAVIVA PICENA Centro Urbano e dintorni

-ACQUAVIVA PICENA Contrada San Vincenzo e Colle in su

-ASCOLI PICENO Frazione Mozzano

-CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a nord di ferrovia)

-CASTEL DI LAMA Villa Chiarini, Piattoni, Forcella, Cabbiano, Valentino, Villa Sanbuco, Casette, via della Liberazione

– CASTORANO Centro urbano, San Silvestro, Gaico

-COLLI DEL TRONTO Centro urbano

-COLLI DEL TRONTO Centro urbano e Villa San Giuseppe

-CUPRA MARITTIMA Cupra Marittima centro urbano basso – lungomare

-GROTTAMMARE Grottammare centro urbano basso – lungomare

-MONSAMPOLO DEL TRONTO Stella di Monsampolo

-MONTEPRANDONE C.da Santa Maria delle Grazie; via San Giacomo e traverse, SP 54 e traverse

-MONTEPRANDONE Frazione Centobuchi

-MONTEPRANDONE Frazione Centobuchi e Stella di Monsampolo

-MONTEPRANDONE Via Miramare e traverse; Via Tevere e traverse; C.da Fontevecchia; C.da Bora Ragnola; C.da Bora Ragnola; C.da Colle S. Angelo; SP 54 e traverse

-OFFIDA Centro Urbano Offida

-OFFIDA Zona Cappuccini

-PEDASO centro urbano

-RIPATRANSONE Centro urbano

-ROCCAFLUVIONE Centro urbano

-SAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Santa Lucia e traverse; Strada Panoramica e traverse

-SPINETOLI Centro urbano

-SPINETOLI Frazione Pagliare del Tronto.

La Ciip si riserva di effettuare variazioni al programma indicato qualora si verifichino eventi imprevisti ed imprevedibili che possano compromettere la disponibilità idrica e non ne possano garantire una equa distribuzione.