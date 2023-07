ASCOLI – È tempo di campionati italiani per gli sbandieratori e i musici di due sestieri ascolani. Si tratta della Piazzarola e di Porta Tufilla, che nel weekend voleranno ad Asti, in Piemonte, per partecipare alla Tenzone Argentea, ovvero il torneo nazionale di A2 promosso dalla Fisb. L’intento, per i biancorossi e i rossoneri, è quello di togliersi delle belle soddisfazioni, conquistando qualche medaglia e, magari, puntando alla promozione in A1. Nella cosiddetta Tenzone Aurea, in programma a settembre, ci sono gli altri quattro sestieri ovvero Porta Romana, Porta Solestà, Porta Maggiore e il neopromosso gruppo di Sant’Emidio.

La kermesse

La ventesima edizione della Tenzone Argentea andrà in scena in piazza Castigliano, ad Asti appunto, da venerdì a domenica. Saranno venti i gruppi provenienti da tutto il paese che si contenderanno i primi tre posti, validi per la promozione in A1, mentre gli ultimi cinque nella classifica di combinata retrocederanno, loro malgrado, in A3, ovvero nella Tenzone Bronzea. Oltre ai due sestieri di Porta Tufilla e Piazzarola, parteciperanno al torneo anche gli Alfieri del Cardinal Borghese di Artena, i Musici e Sbandieratori Arquatesi, il Rione Cento di Lugo, il Gruppo Storico Città della Rocca di Monselice, la Contrada della Corte di San Polo d’Enza, il Rione Madonna delle Stuoie di Città di Lugo, Città Regia di Cava de’ Tirreni, il comitato Palio Borgo Don Bosco di Asti, la contrada Rione San Paolo di Ferrara, il gruppo sbandieratori del Palio di Asti, Borgo San Pietro, il Pozzo di Seravezza, il Rione Santa Caterina, le Terre Sabaude di Alba, l’Aps Tempesta di Noale, Borgo Veneto, le Torri Metalliane e la Torre Dei Germani. Per la Quintana di Ascoli, dunque, si tratta sicuramente di un’altra vetrina molto importante.