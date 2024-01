Ascoli: danni alle auto, transenne divelte e siringhe. Allarme sicurezza a Monticelli

ASCOLI – Il quartiere ascolano più popoloso, quello di Monticelli, finisce di nuovo nel mirino dei vandali. A segnalarlo sono alcuni residenti della zona, che nelle ultime ore si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciare alcune situazioni che si sono verificati, chiedendo all’amministrazione comunale di prevedere maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne o, eventualmente, di installare delle telecamere nei luoghi più critici.

Gli episodi

In settimana, ad esempio, sono state prese di mira alcune automobili parcheggiate lungo viale dei Platani, la stradona principale che caratterizza il quartiere. In alcuni casi sono state forate le ruote, in altri invece sono fatti dei graffi sulla carrozzeria. Insomma, una serie di atti vandalici che di certo non hanno fatto piacere ai proprietari dei mezzi. Lungo la pista ciclabile, invece, che anche nella stagione invernale è frequentata da tantissimi appassionati di corsa e camminate, sono state divelte le transenne in legno che la costeggiano. Non è la prima volta che ciò accade, visto che le stesse vengono sistematicamente ricollocate dagli operai comunali per poi essere distrutte di nuovo. Inoltre, un’altra emergenza riguarda i sottopassaggi.

Nonostante le ripetute segnalazioni, nonché i nostri articoli di alcuni mesi fa, la situazione degli stessi è sempre peggiore. Le siringhe, alcune anche senza tappo e dunque molto pericolose, sono sempre di più e per chi usufruisce del servizio è necessario prestare la massima attenzione per non farsi male. Insomma, una serie di segnalazioni che confermano quanto il quartiere di Monticelli venga spesso lasciato all’abbandono. E i residenti, ormai, non ne possono più.