ASCOLI – Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, ha preso parte alla consegna del cantiere per la realizzazione del ‘Ponte sul Tronto’, ad Ascoli. L’opera, che verrà completata entro il giugno del 2025, dunque in poco più di un anno, collegherà il popoloso quartiere di Monticelli con la zona di Castagneti. Un intervento, quello cominciato ufficialmente questa mattina (giovedì 28 marzo), atteso da parecchio tempo ma che finalmente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti è riuscita ad avviare.

L’opera

«Questa è un’opera strategica per la città e, più in generale, per tutto il territorio – ha spiegato il sindaco -. È fondamentale avere una seconda arteria di collegamento, per alleggerire il traffico e dare una strategia migliore alla viabilità ascolana. Il merito è di tutti, perché abbiamo svolto un grande lavoro di squadra che ha portato appunto ad avviare un cantiere che aspettavamo dal 2002, quindi da oltre vent’anni. Al di là delle parole, contano molto i fatti e questa amministrazione ha sbloccato un importante progetto». «Questo sarà un ponte strategico e in grado di riconnettere due tessuti molto significativi per la città di Ascoli – ha proseguito il viceministro Bignami -. Inoltre, l’avvio del cantiere rappresenta la dimostrazione di come la continuità di un’amministrazione possa rappresentare un valore aggiunto. Questo progetto era nato con la giunta Castelli ed è proseguito con quella guidata da Fioravanti».