Ascoli, chiesa di San Francesco non accessibile ai disabili: monta la protesta

ASCOLI – L’assenza di uno scivolo per disabili nella chiesa di San Francesco, che si affaccia su piazza del Popolo. E’ quanto evidenziato da un’ascolana che, nelle ultime ore, ha deciso di alzare la voce per fare in modo che vengano abbattute le barriere architettoniche in uno degli edifici di culto e dei monumenti più importanti della città delle cento torri. La donna, quotidianamente, assiste un’anziana senza però riuscire ad accontentarla quando lei vuole fare un ‘salto’ nella chiesa alla quale è profondamente legata.

La situazione

Entrambi gli accessi all’edificio, infatti, sono caratterizzati dalla presenza di barriere architettoniche e non c’è uno scivolo che consenta il passaggio a chi non può camminare. Così, per permettere a una persona in carrozzina di entrare, è necessario sollevarla, magari facendosi aiutare da qualche passante. Insomma, una situazione decisamente imbarazzante per una città che invece intende essere sempre più inclusiva, sotto tutti i punti di vista. In realtà, il rettore della chiesa avrebbe presentato, tempo fa, una richiesta al Comune per l’allestimento di uno scivolo, ma il progetto si sarebbe arenato.

«La signora che assisto – spiega l’ascolana -, soffre molto nel non riuscire a entrare nella chiesa di San Francesco, perché lì si trova a proprio agio ed ha anche un bel rapporto di amicizia con i frati. Spesso sono costretta ad accompagnarla in duomo, dove invece non ci sono barriere architettoniche e l’accesso per i disabili e gli anziani è più semplice. Personalmente, ritengo che si debba intervenire al più presto per realizzare uno scivolo anche alla chiesa di San Francesco».