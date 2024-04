Ascoli celebra lo sport, show in piazza con il ministro Abodi

ASCOLI – Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha aperto l’anteprima delle celebrazioni per ‘Ascoli Città europea dello sport 2025’. E lo ha fatto nel weekend, proprio ad Ascoli, prima incontrando gli studenti delle classi dell’indirizzo sportivo del Liceo Orsini, poi visitando l’esposizione delle fiaccole olimpiche ‘Il sacro fuoco di Olimpia’, che è stata allestita da diversi giorni all’interno della pinacoteca civica. Successivamente, Abodi ha anche partecipato alla sfilata di tutte le società sportive ascolane, andata in scena in piazza del Popolo davanti a centinaia di spettatori entusiasti.

L’obiettivo

«Con la visita del Ministro si apre ufficialmente la strada verso l’anno in cui Ascoli sarà Città europea dello sport – ha detto il sindaco Marco Fioravanti -, un riconoscimento molto importante che premia il lavoro portato avanti in questi anni. Crediamo fortemente nella pratica sportiva e nel suo valore formativo, culturale e aggregativo e per questo abbiamo realizzato tanti lavori sull’impiantistica, mettendo in campo anche moltissimi eventi e iniziative per promuovere e diffondere lo sport». Il ministro, come detto, ha poi presieduto alla sfilata, su modello olimpico, delle società sportive ascolane. Il corteo ha preso il via dal chiostro di San Francesco per arrivare in Piazza del Popolo, dove sul palco erano presenti lo stesso Abodi, il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore allo sport Nico Stallone, le autorità civili e i rappresentanti delle istituzioni sportive locali, regionali e nazionali.

L’incontro

Al termine della sfilata, si è tenuto un momento di confronto tra il ministro, gli atleti che hanno fatto la storia dello sport ascolano e le giovani promesse che si sono contraddistinte in questi anni nelle rispettive categorie giovanili. Infine, le società hanno consegnato ad Abodi un loro personale omaggio, ricevendo una pergamena firmata dallo stesso ministro con il riferimento ad Ascoli Città europea dello sport 2025. «Con questa bellissima giornata abbiamo celebrato lo sport ascolano e ci siamo tuffati nel ricco programma che caratterizzerà il 2025, grazie al riconoscimento che abbiamo ottenuto – ha commentato l’assessore Stallone -. Vogliamo proseguire su questa strada, lavorando ancora di più sull’impiantistica così da dare agli appassionati di tutti gli sport il giusto spazio in cui poter praticare la loro disciplina preferita. Inoltre, vogliamo insistere sugli aspetti sociali ed educativi, con momenti di approfondimento e sensibilizzazione utili a vivere lo sport come un momento di unione, di condivisione e di crescita».