Ascoli, allestiti 8 totem per raccontare le bellezze del territorio

ASCOLI PICENO – Al via il progetto “Ascoli Città Metromontana” per il rilancio e la valorizzazione di tutta l’area montana colpita dal sisma. A lavoro tutti i comuni della provincia di Ascoli Piceno uniti da un obiettivo comune: far tornare a vivere i nostri borghi e le nostre terre, attraverso la promozione delle numerose bellezze del territorio Piceno.

Il progetto

A tale scopo, sono stati allestiti 8 totem nei diversi punti del centro storico di Ascoli, ognuno dei quali racconterà ed illustrerà al turista la storia e le ricchezze dei diversi comuni della provincia.

Come ha spiegato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi, giovedì 1 dicembre: «Un ringraziamento a tutti i sindaci, amministratori e assessori con cui abbiamo fatto rete per portare avanti questo progetto e per una visione collettiva del nostro territorio. Sono molto contento di questo traguardo. Siamo abituati a sentire annunci ed invece coerentemente con quello che abbiamo detto qualche anno fa, portiamo avanti il progetto. Oggi inauguriamo l’allestimento di 8 totem che ci consentiranno di scoprire e promuovere la ricchezza dei nostri borghi. Grazie anche a tutti i diversi soggetti pubblici e privati e i componenti del comitato ” A&P24″ che hanno investito su questo progetto di rete. Grazie a loro inauguriamo un nuovo modo di trasformare il territorio con un progetto condiviso valorizzando il brand “Piceno” per cercare di essere competitivi con gli altri territori nazionali ed europei. Manteniamo ben saldi i nostri campanilismi ma li mettiamo insieme».

Anche la Wind 3 ha creduto in questo progetto di smart city supportandolo in ogni sua fase con l’obiettivo di accrescere la digitalizzazione all’interno dei piccoli borghi grazie all’iniziativa “Borghi Connessi”.

Presente anche la consigliera provinciale Luciana Barlocci con delega alla promozione e all’accoglienza turistica: «La nostra provincia è la casa dei 33 comuni del nostro territorio. La provincia è in prima linea per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio. La tendenza nazionale è quella di riportare alla provincia delle competenze di comportamento e di rete. Non a caso, stiamo lavorando sul turismo e sulla cultura perché le nostre sono le zone più belle d’Italia».

Grande supporto anche da parte del comitato “A&P24“.

Come ha spiegato Enrico Diomedi: «Il comitato si è insediato all’indomani della candidatura di Ascoli a Capitale della Cultura. Siamo stati la member-ship a supporto delle iniziative previste. Crediamo a questo nuovo progetto che porta a fare conoscere il territorio al mondo intero. Territorio che verrà valorizzato negli anni grazie alla cooperazione tra pubblico e privato per dare un futuro al nostro territorio».