Ascoli accoglie Alessandro Borghese: “Quattro Ristoranti” fa tappa in città

ASCOLI – La città delle cento torri, ancora una volta, finisce sul piccolo schermo. Altra ribalta nazionale, per Ascoli, che in questi giorni è stata scelta dalla nota trasmissione televisiva ‘Quattro Ristoranti’ per registrare un episodio del format dedicato proprio a quattro attività picene, che andrà in onda prossimamente su Sky Uno e Tv8. Il conduttore Alessandro Borghese, infatti, già da martedì scorso è in città insieme alla troupe.

Il format

I ristoranti in gara sono ‘Figli di’, che si trova in via Marucci e che è gestito dai fratelli Stefano e Flavia Esposto, ‘Chisc’ di via Cairoli, gestito da Emanuele Melchiorre, ‘Zeneat’ di via Napoli con la titolare Eleonora Balestra e ‘Cusinè Royal 2.0’ di via di Vesta con Giorgio Pelliccioni. Le riprese verranno ultimate nel corso della settimana, ma non è ancora stata comunicata la data di essa in onda dell’episodio piceno. Tanti, ovviamente, i curiosi che in questi giorni stanno affollando il centro storico ‘a caccia’ di un selfie con Alessandro Borghese e, va detto, in molti ci sono riusciti, anche grazie alla disponibilità e simpatia dello stesso conduttore. Quest’ultimo, fra l’altro, ha pure postato diverse foto, scattate ad Ascoli, sui suoi canali social.

Il precedente

Non è la prima volta, però, che ‘Quattro Ristoranti’ fa tappa nel Piceno. Otto anni fa, infatti, nel 2015, Borghese approdò già nella provincia ascolana per registrare un episodio che vide contrapporsi, come in un derby calcistico, due ristoranti di Ascoli e due di San Benedetto del Tronto. A contendersi lo scettro di miglior ristorante gestito da moglie e marito sono stati il ‘Desco’ e ‘Al piccolo teatro’ di Ascoli e ‘Il Gambero’ e ‘La Croisette’ di San Benedetto, uniti da una vecchia amicizia che lega i proprietari. Gli ingredienti della cultura marchigiana protagonisti dell’episodio sono stati vari: dal tartufo ai porcini, passando per il pesce e le immancabili olive ascolane. Chissà stavolta chi la spunterà.