Ascoli diventa più accessibile: abbattute le barriere architettoniche sul Lungotronto

ASCOLI – Un altro obiettivo raggiunto. L’amministrazione comunale di Ascoli, in queste ore, ha comunicato che si sono conclusi i lavori effettuati nella zona del Lungotronto Bartolomei, in pieno centro storico. Si tratta, in realtà, della prima parte di un intervento più massiccio, promosso allo scopo di riqualificare l’intera area. Intanto è stato rifatto il marciapiede e nel prossimo step si interverrà dal lato opposto della strada. Sono state abbattute anche le barriere architettoniche.

L’intervento

Ad illustrare i lavori che sono stati svolti, molto attesi da parte della cittadinanza, il sindaco Marco Fioravanti. «L’intervento principale ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche e ringrazio la ditta, a nome di tutta l’amministrazione comunale, che è riuscita a lavorare in maniera efficiente e soprattutto in tempi record – spiega il primo cittadino -. Abbiamo realizzato un nuovo marciapiede in travertino bianco e allestito nuovi stalli auto per i residenti, i quali dunque non parcheggeranno più sopra il marciapiede. Dopo le feste, partirà il secondo stralcio che andrà dalla salita dei Mulini fino al ponte di Porta Tufilla per completare opera. Abbiamo anche effettuato un intervento sugli alberi che si trovano lungo la via, provvedendo alla loro sistemazione e messa in sicurezza».

Soddisfatto anche l’assessore comunale alle opere pubbliche Marco Cardinelli. «Per questo tipo di lavori siamo riusciti a intercettare un finanziamento importante, pari a ben 125mila euro, allo scopo di abbattere le barriere architettoniche – commenta l’assessore -. Siamo contenti per quanto realizzato e nel 2023 seguiranno tanti altri cantieri in varie zone della nostra meravigliosa città».