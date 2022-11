“Artigiano in fiera”, ecco le aziende ascolane presenti a Milano

ASCOLI – Le Marche sinonimo di arte, cultura, sport, natura, artigianato, enogastronomia e buon vivere. Vere e proprie eccellenze che saranno in mostra a Milano per la ventiseiesima edizione di “Artigiano in fiera”, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, in programma dal 3 all’11 dicembre a Fieramilano (Rho).

La manifestazione internazionale sarà così una vetrina strategica per aziende e prodotti dell’area marchigiana, sostenuti dalla Regione Marche. Trentadue saranno i protagonisti dello stand delle Marche: dai prodotti tipici delle nostre terre come l’olio biologico, la birra artigianale, la farina, l’oliva fritta ascolana, i cremini, la pasta fatta a mano, il vino, i tartufi, i salumi e i formaggi, passando per l’abbigliamento con borse, cappelli e calzature fino ai gioielli, dal legno al vetro fino alle ceramiche e ai saponi fatti a mano.

Gli ascolani a Milano

Tra le aziende ascolane presenti alla fiera di Milano: Caponi Olive Ascolane, a società agricola San Filippo di Offida per il vino e l’olio, l’orafo sanbenedettese Massimo Ripa, Joli Bebè & Rp di Cupra Marittima per l’abbigliamento e gli accessori per bambini e Il Bosco d’Oro di Pierpaolo Staffolani di Ascoli per il tartufo.

Come ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura e alle attività produttive, Andrea Maria Antonini: « Sarò a Milano per l’inaugurazione dello stand regionale domenica 4 dicembre. Sarà una fondamentale vetrina per le Marche, la fiera di settore più importante non solo a livello italiano. Trentadue le imprese che rappresenteranno il tessuto artigianale regionale fatto di piccole e medie imprese spesso a conduzione familiare».