Arretramento della ferrovia, Ricci: «Pesaro come New York avrà la sua green line»

PESARO – Pesaro come New York, è quello che vorrebbe il sindaco Matteo Ricci.

Dopo essere stato a Los Angeles per la stella dedicata a Pavarotti, il primo cittadino cammina sull’High Line di New York, «un progetto al quale ci siamo ispirati per la trasformazione della nostra ferrovia – ha ricordato –. Ci vorrà tempo, ma il sogno si sta realizzando grazie ai fondi stanziati per il potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Lecce. Un ruolo centrale lo avrà il nodo pesarese, per il quale il Governo ha destinato 1,2 miliardi di euro».

Il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini è stato a Pesaro per parlare del potenziamento del tracciato adriatico e di come includere Fano per togliere il tracciato dal mare. Un progetto che ha generato non poche polemiche tra Pd pesarese e Regione Marche.

Ricci chiude: «L’investimento più grande mai visto nel nostro territorio, strategico e fondamentale per lo sviluppo e per l’ambiente, che prevede anche la realizzazione della Green Line: una nuova circonvallazione sostenibile, un tratto sormontabile e attraversabile a piedi e in bicicletta, al posto delle attuali rotaie». L’High Line di New York è un parco, lungo circa 2.3 chilometri, realizzato al posto dei vecchi binari della West Side Line. «Pensate come potrà diventare Pesaro. La Green Line è un modo per trasformare uno spazio di divisione in uno spazio di unione», ha concluso Ricci.