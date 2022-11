Da Appassimenti aperti alle iniziative per San Martino: che fare nelle Marche dal 6 al 13 novembre

Questa settimana nei teatri della regione sono in programma spettacoli da non perdere: Sabina Guzzanti a Recanati, Angelo Pintus ad Ancona, Maurizio Battista a San Benedetto del Tronto e Ute Lemper a Pesaro

MACERATA- Appassimenti aperti, festa per l’olio nuovo, spettacoli da non perdere a teatro e tante iniziative per San Martino. Settimana ricca di eventi quella da domenica 6 a domenica 13 novembre nelle Marche.

In provincia di Macerata, imperdibile appuntamento a Serrapetrona con la prima giornata di Appassimenti Aperti per scoprire la Vernaccia di Serrapetrona Docg e il Serrapetrona Doc. Dalle 11 alle 19 nella piazza del borgo e nelle cantine aperte per le visite si potranno degustare vini unici dal vitigno autoctono Vernaccia Nera e prodotti tipici. Per raggiungere le cantine sono a disposizione anche navette gratuite. La seconda giornata di Appassimenti aperti è in programma domenica 20 novembre. A Recanati, martedì 8 novembre alle ore 21:30, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi portano al Teatro Persiani lo spettacolo “Le verdi colline dell’Africa”. A Sarnano, il 12 e il 13 novembre torna “Sarnano in botte”, quest’anno in accoppiata con “Tesori del Borgo”. L’evento è dedicato alle tradizioni gastronomiche del territorio e ci saranno stand gastronomici, cantine, mercatini, menu a tema nei locali e nei ristoranti, spettacoli e molto altro. Domenica 13 novembre a Caldarola via alla settima edizione della Festa di San Martino con mostra mercato, castagne, vin brulè, vino novello e lo spettacolo dal vivo del gruppo Folk “La Racchia” di Sarnano.

In provincia di Ancona, nel capoluogo dorico, oggi (6 novembre) ultimo appuntamento con il Mercato Europeo per immergersi tra gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da tutta Italia, Europa e anche da diverse parti del mondo. Tra Piazza Cavour e Corso Garibaldi ci saranno street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Domenica 13 novembre al Teatro delle Muse, alle ore 21, va invece in scena “Bau”, lo spettacolo comico di Angelo Pintus. A Scapezzano di Senigallia, fino al 13 novembre tante iniziative per la Festa dell’Olio Nuovo. Domenica 6 novembre, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre sono in programma escursioni e passeggiate immersi nella natura della campagna con visite ai frantoi in piena attività nella produzione dell’olio extra vergine di oliva.

In provincia di Fermo, a Porto Sant’Elpidio, il prossimo weekend appuntamento con la dolcezza. Dall’11 al 13 novembre in piazza Garibaldi c’è la Fiera del Cioccolato, dolci e pasticceria artigianale. A Fermo, oggi pomeriggio (6 novembre) alle 16 in Piazza del Popolo, da non perdere la Castagnata in Piazza; mentre domenica 13 novembre alle 17, Piazza del Popolo ospiterà San Martino Moda, Motori… e Vino, iniziativa che vedrà protagonista il vino tra stelle, moda e auto retrò.

In provincia di Ascoli Piceno, a Grottammare, venerdì 11 e sabato 12 novembre, appuntamento con la Fiera di San Martino dove sarà possibile trovare espositori, artigiani, ambulanti e stand gastronomici. Non mancheranno dimostrazioni di falconeria, acrobazie con il fuoco, combattenti, musici e sbandieratori. Al Palariviera di San Benedetto del Tronto, sabato 12 novembre alle ore 21, va in scena “Tutti Contro Tutti”, lo spettacolo esilarante del comico Maurizio Battista.

In provincia di Pesaro e Urbino, al Teatro Sperimentale di Pesaro questa sera alle 21 (6 novembre) va in scena un fuori abbonamento imperdibile della Stagione di Prosa 2022/2023: lo spettacolo di Ute Lemper “Rendezvous with Marlene”, una prima ed esclusiva regionale. Per la Festa di San Martino i piccoli borghi organizzano delle gustose cene su prenotazione: il 12 novembre a Castelvecchio e il 13 novembre a Saltara.