Apiro, tanti auguri nonna Rosa. Cento anni e non sentirli. «Il segreto? A ogni giorno la sua pena»

APIRO – Cento anni e non sentirli: tanti auguri nonna Rosa. La signora Rosa Cocilova Morici compie oggi un secolo di vita. Nata il 17 febbraio 1923, ad Apiro, in provincia di Macerata, ha da sempre vissuto, in campagna, in contrada Sant’Andrea, poco prima del bivio per San Vicino.

L’insegnamento più bello che mi ha dato mia madre? Beh, il rispetto per gli altri e per il lavoro. È una donna che mi ha insegnato tutto» – evidenzia il figlio, Dino Morici, già primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale regionale Torrette di Ancona. «Le auguro un domani di poter lasciare questa terra senza soffrire troppo, perché lo merita».

«Anche in questo periodo, Rosa è voluta rimanere nella sua zona, nel suo paese e nel suo campo. Ora non sente più benissimo, ma è comunque lucida e vigile, sempre attiva e brava ai fornelli» dicono i familiari. Ama cucinare il coniglio in porchetta e i cavallucci di Apiro e racconta sempre le solite strofelle, modi di dire o cantilene di altri tempi.

Fino a poco tempo fa Rosa si prendeva persino cura delle sue galline. Al momento vive (ancora) da sola, ma viene talvolta aiutata dai vicini o dai suoi fratelli, di 12 anni più piccoli.

Il segreto per arrivare a un secolo di vita? «Rosa – sottolinea la nuora, Laura Belardinelli – ripete sempre questa frase ˈA ogni giorno la sua penaˈ. Come a voler dire che è inutile fare progetti a lungo termine e preoccuparsi eccessivamente per il futuro. Insomma, bisogna limitare la preoccupazione al giorno che si sta vivendo. L’unico progetto a lungo termine che ha fatto Rosa è stata la sua vignetta, che la accompagna da anni».

Ad uno dei due nipoti, Rosa ha addirittura trasmesso la passione per la campagna.