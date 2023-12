Apiro, da Panatta in visita i campioni del bodybuilding Shaun Clarida e Maureen Blanquisco

APIRO – L’azienda Panatta continua ad ospitare celebrità fitness e bodybuilding. Apiro è diventata il crocevia del bodybuilding mondiale. Tre giorni intensi, dove l’azienda ha ospitato 34 persone di 10 nazionalità, sia imprenditori che atleti di questo settore. Le nazioni presenti: Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Cipro, Bulgaria, Corea del Sud, Filippine, Inghilterra, Spagna, Lettonia.

L’azienda ha messo a disposizione il suo showroom di 1800 mq con oltre 500 macchinari: atleti, clienti e distributori hanno testato le macchine scambiando pareri e consigli con i trainer e i tecnici progettisti.

Tra gli atleti ci sono nomi importanti come Maureen Blanquisco (Ms Olympia), Shaun Clarida (2 volte Mr. Olympia), Bob Cicherillo (la Voce del Bodybuilding), idoli del bodybuilding seguiti da milioni di follower sui social media.

Maureen Blanquisco

Il due volte Mr. Olympia, Shaun Clarida, un gentiluomo forte e pieno di muscoli, noto come il “Giant Killer”, aprirà una palestra di 500 metri quadrati in Texas, confermando il trend degli Stati Uniti: palestre attrezzate Panatta. Infatti, il viaggio alla ricerca dell’attrezzatura giusta lo ha condotto da Panatta in Italia, dove ha scoperto il cuore e l’anima di macchinari Made in Italy con una biomeccanica unica.

Entrando nello show room Panatta ad Apiro, la bellissima Maureen Blanquisco, Bikini Ms. Olympia, ha esclamato con entusiasmo: «È come essere in un candy shop!». Ha provato varie attrezzature per il suo prossimo progetto: una nuova palestra di 1000 metri quadri ad Alicante, in Spagna. Il nuovo centro sarà specializzato in allenamento femminile: le macchine Panatta serviranno a rendere più forti, più belle e più sicure le clienti di Maureen.

Per tutti gli ospiti è stato un piacere vedere la realtà industriale Panatta, gli stabilimenti di Apiro e l’intero ciclo produttivo dei macchinari isotonici e cardio fitness. Panatta rappresenta una vera eccellenza del Made in Italy. Inoltre, hanno avuto modo di conoscere il territorio e le bellezze delle Marche perché una volta lasciato lo show-room e l’azienda hanno visitato città d’arte e destinazioni locali.

«Sempre più atleti scelgono le macchine Panatta – dice Chiara Galli, direttrice marketing – e questo tipo d’incontri sono la conferma del successo del nostro brand nel mondo. La nostra passione per il fitness e bodybuilding, l’altissima biomeccanica articolare, il design e la personalizzazione suscitano nei nostri ospiti un vero effetto wow. La nostra azienda continuerà sempre più ad investire nell’ospitalità».

Ogni anno l’azienda ospita centinaia di atleti e delegazioni commerciali che possono apprezzare un territorio bello e generoso. Per questo motivo la famiglia Panatta ha anche acquisito una struttura ricettiva ad Apiro molto vicina all’azienda, in modo da permettere maggiore comfort a chi arriva in visita.

«Essere l’azienda specialista del fitness e bodybuilding – ha detto il vice presidente Edoardo Panatta – significa aprire le porte a tutti questi atleti e farli sentire a casa. Qui possono scambiare le proprie esperienze e testare le nostre macchine in anteprima. Per noi sono preziosi i consigli dei campioni nella progettazione e costruzione delle macchine».