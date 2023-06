Apiro, il bodybuilder americano Phil Heath in visita al quartier generale di Panatta

Phil Heath, culturista statunitense soprannominato The Gift, uno dei bodybuilder più carismatici al mondo, è in Italia, non per andare in vacanza ad Amalfi o vedere i monumenti di Roma, ma per una visita al quartier generale di Panatta nel cuore delle colline marchigiane, ad Apiro (Mc). I campioni di bodybuilding sono persone esperte perché devono esserlo per raggiungere l’eccellenza. Che siano ancora in piena carriera agonistica o ritirati e dediti ad altri business, amano continuare ad allenarsi, testare nuovi prodotti e fornire feedback su quelli esistenti.

Phil Heath nel 2011 riuscì ad aggiudicarsi il suo primo Mr. Olympia e nel 2017 eguagliò Arnold Schwarzenegger vincendo il Mr. Olympia per la settima volta consecutiva.

Grande è stata la sorpresa di Phil nel visitare una fabbrica moderna ed efficiente che, a suo dire, non ha nulla di simile negli Stati Uniti.

«Visitare gli ettari degli stabilimenti Panatta ci ha anche permesso di mostrare a Phil i prototipi su cui l’azienda sta lavorando», dicono dall’azienda. «Le idee e i suggerimenti di Phil sono davvero interessanti perché è passato al bodybuilding dopo un’altra carriera di successo come capitano nella squadra di basket universitaria. Quindi Heath capisce l’allenamento sotto vari aspetti e discipline».

Oggi Phil Heath suggerisce di apprendere le basi dell’allenamento funzionale e intende con ciò la forma e la tecnica corrette. «Gli atleti dovrebbero dare la priorità alle migliori attrezzature per quanto riguarda la biomeccanica e la sicurezza», ha detto.

Durante la visita, Phil ha programmato una serie di video dove spiega l’attrezzatura Panatta e le meravigliose sensazioni che offre. Le sue video lezioni sull’attrezzatura Panatta saranno disponibili dopo l’estate, in quanto il campione sarà in Italia presso la sede Panatta per uno shooting dal 2 al 6 ottobre.

Heath sarà anche presente allo stand Panatta del Dubai Muscle Show (24-26 novembre 2023).