Apecchio, lupo in cerca di cibo tra le case. «Non scappa neanche più alla vista dell’uomo»

APECCHIO – Le segnalazioni di lupi a ridosso nei centri abitanti non sono esattamente una novità negli ultimi mesi; un po’ in tutte le Marche, e in special modo nell’alto Pesarese, l’avvistamento di questi predatori, spesso documentato da foto, sta diventando la normalità.

Non è così raro che i lupi si spingano fino alla costa di Fano o Pesaro quindi non ci si dovrebbe meravigliare che un lupo, probabilmente lo stesso, sia stato avvistato più volte nelle ultime settimane ad Apecchio, più precisamente nella frazione di Montecavallo tanto da essere ribattezzato dagli abitanti il “lupo di Montecavallo”. L’animale è stato visto almeno 4 volte in una settimana mentre si aggirava tra le villette della zona, soprattutto nei pressi dei bidoni di immondizia, in cerca di qualcosa da mangiare.

Foto di Giorgio Granci Foto di Giorgio Granci Foto di Giorgio Granci



L’incontro più ravvicinato lo avrebbe avuto una giovane studentessa del luogo che, verso le 6.45 di mattina, si stava recando alla fermata del bus: l’animale gironzolava poco o nulla infastidito dalla presenza umana. Sarebbe proprio questa eccessiva familiarità a spaventare alcuni residenti: «Si tratta pur sempre di un predatore selvatico, non so se sia un ibrido, un cane selvatico o un lupo e francamente poco mi importa – riferisce un residente – mi preoccupa il fatto che non abbia paura dell’uomo: in diversi casi abbiamo fatto rumore, gli abbiamo urlato per allontanarlo ed il lupo, solo dopo un po’, è tornato con tutta calma sui suoi passi».

Non mancano comunque coloro che vivono con molta serenità e anche un po’ di ironia queste intrusioni: «Praticamente abbiamo un vigilantes notturno che veglia sul circondario a costo zero; non credo che i ladri si faranno vedere per un po’» scherza un abitante del luogo.