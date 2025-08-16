Anziani, Ricci: «L’ultimo regalo estivo della giunta Acquaroli? Una stangata sulle rette»

PESARO – Rette delle residenze per anziani, Matteo Ricci, candidato Dem per la Regione accusa Acquaroli dello scontrino salato per le famiglie.

«Con una delibera dell’11 agosto, retroattiva al 1° luglio, le quote a carico degli ospiti vengono alzate: da 33€ a 40,57€ al giorno (residenze protette anziani) e fino a 54,48€ per i posti con demenza, con una forchetta di aumenti fino al 75%: si può arrivare a 95,34€ al giorno per le demenze (Fonte: Regione Marche – DGR n.1403 dell’11 agosto 2025). Questo non è governare: è scaricare il costo della crisi sui più fragili, con la sola volontà di fare cassa sulla pelle delle famiglie».

«L’unico grande piano della destra sulla sanità è stato alzare il conto alle famiglie invece di mettere mano ai problemi della sanità pubblica e dell’assistenza, e come sempre gli unici che potranno continuare a usufruire dei servizi saranno quelli che potranno permetterselo. – dichiara Ricci – Acquaroli ritiri questa scelta e si presenti al confronto sui problemi reali dei marchigiani: sanità in affanno, aree interne scoperte, liste d’attesa infinite. Le Marche meritano serietà, non operazioni contabili».