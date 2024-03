Ascoli in ansia per il maestro Allevi: ha avuto un altro problema di salute

ASCOLI – Poco più di un mese fa, il 7 febbraio, si mise a nudo, raccontando la propria sofferenza dovuta alla malattia, sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Poi, due giorni dopo, il 9 febbraio, è tornato a esibirsi in tour, con le prime date che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Da qualche giorno, però, c’è di nuovo apprensione sullo stato di salute di Giovanni Allevi. Il compositore ascolano, che da oltre due anni sta combattendo la propria battaglia contro un mieloma multiplo, ha accusato febbre molto alta ed è stato costretto ad annullare la tappa di Taranto, che era in programma per ieri sera (15 marzo) al teatro Orfeo.

La decisione

Sono stati gli organizzatori del ‘Piano Solo Tour’ a darne notizia annunciando che la data sarà recuperata il 30 aprile. Quando sono stati messi in vendita i biglietti sono andati letteralmente a ruba, a testimonianza dell’affetto dei suoi fan e il grande desiderio di vederlo di nuovo protagonista nei teatri con la sua musica. Ora, però, Allevi è costretto a un nuovo stop, che preoccupa tutti. Gli organizzatori hanno fatto sapere che i possessori dei biglietti per il concerto di Taranto potranno utilizzarli per la nuova data. Il prossimo live in calendario, pubblicato sul sito ufficiale di Allevi e rilanciato nelle storie Instagram, è al teatro Alighieri di Ravenna il 28 marzo. Presto, però, si aggiungeranno nuove date per Austria, Germania e Spagna. Comunicazioni che fanno pensare che il problema di salute che ha costretto Allevi ad annullare il concerto di venerdì sera potrebbe essere superabile nel giro di un paio di settimane, visto che al momento è confermata la data del 28 marzo a Ravenna.