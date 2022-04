Andrea Pierotti nuovo presidente Marche Multiservizi, prende il posto di Daniele Tagliolini

PESARO – Andrea Pierotti sarà il nuovo presidente di Marche Multiservizi. La nuova nomina è arrivata questa mattina dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che spiega: «La scomparsa di Daniele Tagliolini è stata una perdita inestimabile, lui è insostituibile. Amministratore lungimirante e innamorato della propria terra. Un ambientalista del fare, che ha provato a sperimentare nuove fonti di energia rinnovabili e a diffonderle in tutta la provincia. Un punto di riferimento che mancherà a tanti per le sue spiccate capacità di fare rete e di guardare sempre avanti. Anche se difficile, quello che dobbiamo fare in questo momento».

In senso orario, Pierotti Perugini e Mengucci

Poi continua, «anche se la scelta spetta al Comune di Pesaro ho deciso di continuare a investire sulle aree interne. Andrea Pierotti è stato sindaco di Acqualagna ed è al momento membro del Cda di Mms ed ha quindi tutte le caratteristiche e competenze per ricoprire il ruolo di Presidente. A lui, un grande in bocca al lupo».

Nel Cda di Marche Multiservizi entrerà anche Sara Mengucci, per 7 anni assessore alla Solidarietà del Comune di Pesaro: «Sara è una risorsa importante che potrà continuare a lavorare in squadra in una sfida nuova. Sara sostituisce Katia Perugini, come sempre preziosa e generosa».