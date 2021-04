PESARO – Significativi miglioramenti che fanno ben sperare ma che non autorizzano in alcun modo ad abbassare la guardia. Si può riassumere così l’andamento pandemico nella provincia pesarese che negli ultimi 10 giorni ha fatto registrare una regressione dei numeri dei positivi da Covid-19.



I dati più incoraggianti arrivano dalle città a più alta popolazione: Pesaro in meno di due settimane è passata da 624 a 458, Fano da 361 a 274, Mondolfo da 89 a 61, Urbino da 104 a 74. In contro-tendenza qualche Comune montano di piccole dimensioni dove si è sviluppato qualche focolaio in precise strutture andando a favorire e ad incrementare in poco tempo il numero di persone contagiate.



A breve si vedrà che tipo di impatto avrà la riapertura in presenza delle scuole: su scala regionale, ad una settimana dalla riapertura delle scuole nelle Marche, sono 22 le classi in quarantena per la positività di almeno uno studente su di un totale di 10.500.



In termine di decessi purtroppo anche nella giornata del 15 aprile il tributo più grande è stato proprio quello pagato dalla provincia pesarese: otto le vittime, un 69enne di Apecchio, un 71enne di Mondolfo, un 79enne di Pietrarubbia, un 82enne e un 89enne di Pesaro, un 81enne di Lunano, un 88enne di Piandimeleto e un uomo di 100 anni di Borgo Pace.

Acqualagna 46 28

Apecchio 27 18

Belforte all’Isauro 14 10

Borgo Pace 9 6

Cagli 93 47

Cantiano 19 12

Carpegna 35 24

Cartoceto 43 26

Colli al Metauro 104 69

Fano 521 274

Fermignano 1 70 40

Fossombrone 61 32

Fratte Rosa 21 15

Frontino Inferiori a 5 0

Frontone 10 7

Gabicce Mare 66 32

Gradara 50 29

Isola del Piano Inferiori a 5 Inferiori a 5

Lunano 46 30

Macerata Feltria 41 24

Mercatello sul Metauro 39 32

Mercatino Conca 10 5

Mombaroccio 12 5

Mondavio PU 38 29

Mondolfo 99 61

Monte Cerignone Inferiori a 5 Inferiori a 5

Monte Grimano Terme 32 16

Monte Porzio 19 12

Montecalvo in Foglia 52 25

Montecopiolo 6 Inferiori a 5

Montefelcino 17 12

Montelabbate 85 35

Peglio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Pergola 20 13

Pesaro 874 458

Petriano 22 14

Piandimeleto 45 29

Pietrarubbia Inferiori a 5 Inferiori a 5

Piobbico 15 6

San Costanzo 30 14

San Lorenzo in Campo 17 15

Sant’Angelo in Vado 39 23

Sant’Ippolito Inferiori a 5 Inferiori a 5

Sassocorvaro Auditore 44 23

Sassofeltrio PU 16 9

Serra Sant’Abbondio Inferiori a 5 Inferiori a 5

Tavoleto Inferiori a 5 Inferiori a 5

Tavullia 109 45

Terre Roveresche 34 25

Urbania 51 32

Urbino 1 155 74

Vallefoglia 170 87