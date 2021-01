Zona Arancione: tutto quello che c’è da sapere su spostamenti e visite a parenti, fidanzati e amici

Lo spostamento nei comuni sopra i 5mila abitanti per fare visita a parenti e amici non è più consentito. Da lunedì con la zona gialla spostamenti liberi all'interno dei confini regionali dalle 5 alle 22

ANCONA – Oggi e domani l’Italia è in zona arancione, mentre da lunedì riprendono le “colorazioni” in base alle fasce di rischio definite dall’indice Rt. Da lunedì 11 gennaio le Marche tornano gialle, ma intanto fino alle 24 di domenica siamo in zona arancione con una serie di regole che per alcuni aspetti si differenziano da quelle applicate fino al 6 gennaio. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ci sono le faq con le indicazioni sugli spostamenti fino al 15 gennaio, mentre sul sito del Ministero dell’Interno è presente una circolare esplicativa in merito. Occorre fare attenzione sugli spostamenti perché alcune deroghe concesse da oggi non valgono più. Ma andiamo in ordine.

Oggi 9 gennaio e domani, domenica 10, è possibile spostarsi liberamente tra le 5 e le 22 all’interno del proprio Comune di residenza. Questo tipo di spostamento è concesso ovviamente anche per andare a far visita a parenti e amici, oltre che per lavoro spesa e altre necessità. Ci si può recare in visita a casa di parenti, amici e fidanzati all’interno del proprio comune di residenza ma solo una volta al giorno e verso una sola abitazione privata: a spostarsi potranno essere solo due persone al massimo, oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

«Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano» si legge nella Faq della Presidenza del Consiglio. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari sono invece consentiti «solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici». Gli spostamenti fuori comune vanno giustificati sull’apposito modulo di autocertificazione che può essere fornito dalle forze dell’ordine, se non lo si ha con se, all’atto del controllo.

Attenzione però perché se fino a ieri 8 gennaio, così come durante tutto il periodo festivo era possibile spostarsi verso l’abitazione di amici, parenti e fidanzati anche al di fuori del proprio comune di residenza (all’interno dei confini regionali) oggi, sabato 9 gennaio, e domani, domenica 10, non sarà così, perché questa deroga concessa nel Decreto Natale, in queste due giornate vale solo per chi risiede nei comuni fino a 5mila abitanti e solo nel raggio di 30 chilometri evitando di recarsi nei capoluoghi di provincia verso i quali vige il divieto. Insomma oggi e domani niente spostamenti per fare visita a parenti e amici al di fuori del proprio comune di residenza se questo supera i 5mila abitanti.

Da lunedì 11 gennaio le Marche saranno in zona gialla per cui ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio confine regionale dalle 5 alle 22: non sono previsti limiti al numero degli spostamenti né a quello delle persone che si spostano fino al 15 gennaio. Poi sono attese nuove misure.