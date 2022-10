Sarebbe stata rinviata l'udienza per i writer italiani arrestati in India per aver disegnato su due carrozze della metro. I ragazzi restano in stato di fermo

ANCONA – È stata rinviata a venerdì, 7 ottobre, l’udienza per i due writer marchigiani arrestati in India per aver disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. Lo rende noto il sindaco di Monte San Vito, Thomas Cillo, in stretto contatto con la famiglia di Sacha Baldo, arrestato insieme al 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno). Insieme ai due giovani marchigiani sono stati tratti in arresto per la stessa ragione, anche altri due writer abruzzesi: Gianluca Cudini di Tortoreto e Daniele Stranieri di Spoltore.

I quattro writer italiani erano stati arrestati nella città indiana di Ahmedabad dopo che, nella notte di sabato scorso primo ottobre, avevano disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana della capitale del Gujarat, poche ore prima dell’inaugurazione alla quale era attesa la partecipazione del premier indiano Narendra Modi.

I ragazzi da quanto si apprende continuerebbero ad essere in stato di fermo. Il rinvio dell’udienza a venerdì per ulteriori indagini per l’antiterrorismo, vista la presenza all’inaugurazione della metropolitana del premier Indiano.

L’accusa per i quattro sarebbe quella di danneggiamento di pubblica proprietà e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico. Un danno che, stando a quanto filtra, sarebbe stimato in 50mila rupie, ovvero circa 600 euro. Familiari e istituzioni sono in queste ore in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’ambasciata italiana in India per seguire lo sviluppo della vicenda.