Writer arrestati in India, restano in stato di fermo

ANCONA – Restano in stato di fermo i writer arrestati in India per aver disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. Lo rende noto il sindaco di Monte San Vito, Thomas Cillo, in stretto contatto con la famiglia di Sacha Baldo, il 29enne di Monte San Vito (Ancona) arrestato insieme al 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno). Con loro sono stati arrestati per la stessa ragione anche due giovani writer abruzzesi: Gianluca Cudini di Tortoreto e Daniele Stranieri di Spoltore.

I ragazzi sono stati trasferiti da Mumbai, dove è terminata la prima fase delle indagini, e sono stati portati nuovamente a Gujarat, dove erano stati arrestati e dove alloggiavano in un appartamento. Le famiglie dei quattro italiani hanno incaricato un avvocato italiano con cui il sindaco di Monte San Vito è in stretto contatto.

A Gujarat i quattro writer saranno sottoposto ad un altro processo, per deturpamento di beni pubblici e per ingresso in area privata.