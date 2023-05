Ancona, tutti i voti dei candidati al consiglio comunale: Susanna Dini la più votata

ANCONA – È Susanna Dini del Pd la candidata che ha raccolto più preferenze in tutta la città di Ancona al primo turno delle elezioni amministrative comunali, sfiorando quota 700. Dietro a lei ci sono Giovanni Zinni, Fratelli d’Italia, con 559 voti, e Carlo Pesaresi, Diamoci del Noi, con 541, ma anche Francesco Bastianelli, Fratelli d’Italia, con 500 preferenze a pari merito con Stefano Foresi, l’ex assessore che ha raccolto anche lui 500 preferenze. Poco distanti Arnaldo Ippoliti, per Ancona Protagonista, con 493 voti, Simone Pizzi, anche lui per Ancona Protagonista, con 488 preferenze, e Manuela Caucci, seconda donna più votata, con Ancona Protagonista, 470 voti. Ecco tutti i voti dei candidati di Ancona al consiglio comunale, per raggruppamento e per lista di appartenenza.

LISTE CON DANIELE SILVETTI

FRATELLI D’ITALIA

Agarbati Sabrina 65, Ascenzo Mariacristina 64, Bastianelli Francesco 500, Bigoni Enrico 66, Bonamano Lorella 100, Bonfigli Francesca 155, Breda Bruno 51, De Angelis Maria Grazia 383, Del Gobbo Fabrizio 164, Eliantonio Angelo 401, Fava Fabiola 151, Fusario Mario Antonio Massimo 109, Greatti Roberto 99, Iesce Giuseppe 92, Indri Valentino 69, Latini Orlanda 341, Luceri Ettore 47, Lupacchini Angelica 322, Marzioli Matteo 108, Massei Paola 66, Maurizi Marco 57, Mazzanti Carla 156, Mecarelli Fabio 117, Mencarelli Loris 23, Minichino Sara 97, Novelli Francesco 275, Pennucci Silvia 79, Sacconi Luciano 116, Serangeli Patrizia 335. Strano Riccardo 130, Toccaceli Jacopo 275, Zinni Giovanni 559.

ANCONA PROTAGONISTA

Ippoliti Arnaldo 493, Ballanti Daniele 107, Caucci Manuela 470, Albertini Massimo 50, Bugari Andrea 8, Babbini Gabriele 60, Buontempo Teodoro 136, Caporaletti Catiuscia 28, Cesari Giulia 26, Cutugno Giada 20, De Carlo Giulio 103, Di Paolo Anna Claudia 39, Donato Daniele 48, Fattorini Silvia 187, Fedele Giulia 128, Galati Maria Caterina 15, Gori Alice 27, Gramazio Angelo 90, Ilari Michele 31, Lasca Riccardo 62, Lovascio Alice 47, Marchetti Lucia 39, Marcosignori Luca 139, Morellina Francesca 84, Moroder Marco 91, Muccino Umberto 7, Nasini Alberto 37, Pantile Gianfranco 45, Pizzi Simone 488, Raffaelli Roberto 80, Salvatore Saverio 45, Vicari Emanuela 13.

FORZA ITALIA-CIVICI ANCONA

Rossi Vincenzo 121, Ascani Giancarlo 7, Bartola Simone 15, Bastianelli Denise 42, Bellelli Raffaella 19, Bianchella Claudio 16, Bitondi Michele 35, Blasi Michelangelo 20, Bruni Stefania 2, Burchiani Lucia 8, Carmenati Gabriele 23, Ciccarelli Andrea 121, Ciotti Giovanna 42, Cori Jlenia 11, De Felice Cristina 1, Gioacchini Alessandro 25, Guarino Simona 15, Latini Franco 34, Luciani Milena 69, Manoni Alessia 0, Michelini Simona 59, Morini Gianluca 5, Mosconi Marino 11, Piaggesi Patrizio 34, Pinna Dario Francesco 45, Saletta Anna 7, Sassaroli Christian 17, Scali Silvio 36, Sciacca Melissa Simona 3, Singh Avtar 0, Vergani Paolo 8, Wade Omar 4.

LEGA SALVINI

Andreoli Antonella 198, Ansevini Flavio 19, Antonucci Federica 9, Baldoni Andrea 18, Ballarini Lorenzo 102, Benvenuti Ambretta 46, Beretta Roberto 0, Bertini Tiziana 54, Cangenua Massimiliano 7, Cantarini Francesca 24, Corrado Marella 9, Falasco Cristiana 16, Gabrielli Antonella 11, Gambini Rossano Marco 5, Labianca Lanfranco 4, Lisco Giuseppe 16, Lombardi Sara 2, Lubieniecka Katarzyna Aleksandra 3, Luciani Francesco 67, Marchionni Gianluigi 3, Montesi Michele 4, Paccapelo Luigi 0, Paladini Serenella 0, Pelosi Paolo 57, Quarti Davide 9, Ricci Antonio 0, Silvestri Francesco 10, Somma Riccardo 44, Taus Marina 119, Terranova Stefano 49, Tosi Gabriella 19, Virciglio Samuele 7.

UDC

Savoiardi Luca 41, Capitoli Sergio 64, Baccani Andrea 13, Barbieri Giorgio 1, Bartoli Giacomo 7, Brinda Aurora 29, Caporalini Alberto 82, Cicconi Diletta 0, Crispiani Riccardo 36, Cyrbja Chiara 23, Fiumicelli Martina 3, Ghergo Roberta 41, Giaccaglia Gabriella 3, Guido Mariapaola 1, Incoglia Gianluigi 33, Lewandowski Francesco 21, Macchia Vito 19, Martini Barbara 1, Matarese Serena 0, Medici Fernando 17, Meles Massimo 11, Mercuri Sauro 3, Morichi Matteo 20, Moroni Mariachiara 20, Ottaviani Gabriella 0, Parisi Cecilia 1, Pieroni Cinzia 4, Provvido Silvia 9, Remini Rosita 3, Sopranzi Massimiliano Junior 24, Donato Massimiliano 3, Telarucci Marco 38.

CIVITAS CIVICI SALVI PER ANCONA

Salvi Aldo 148, Cinti Saverio 21, Coppari Luigi 155, Andreucci Maurizio 1, Bianchi Patrizia 14, Boccia Rita 15, Buccolini Massimo 45, Caniglia Maria Luisa 9, Costantino Gianrico Rocco 12, Cucchiarini Anna 8, Gemini Maria Chiara 6, Gentili Tamira 39, Gianfelici Tiziana 1, Giantomasso Alessandro 12, Giorgetti Massimiliano 6, Lannes Francesca Rosanna 3, Lucantoni Giulia 2, Luchetta Luigi 37, Marsili Andrea 0, Orciani Jacqueline 10, Palini Patrizia 124, Pini Annalisa 202, Rapino Katia 0, Recchioni Daniele 6, Rosati Tiziana 11, Rossetti Roberta 3, Sciarrillo Brancalassi Ciriaco 30, Zhidro Igma 5.

RINASCI ANCONA

Bagnarelli Andrea 42, Belfiore Andrea 17, Caruso Rita 15, Casagrande Sonia 40, Cofini Mauro 2, Crudi Valeria 21, Esposito Gioconda Elena 3, Fiori Valerio 11, Giachi Daniele 80, Gilberti Sonia 1, Giorgetti Francesca 31, Hussain Sadaf 0, Kotronias Euthimios 1, Leoni Giorgio 44, Magnoni Diego 15, Maioli Vincenzo 5, Manfrini Francesca 21, Martincic Carolina 37, Ortolani Sandro 43, Palmucci Enrico 33, Panzini Francesca 8, Parri Massimo 149, Pazienza Alessandro 52, Pierluigi Antonio 8, Pucci Paola 13, Romani Esmeralda 5, Roscioni Beatrice 10, Rossi Emanuele 35, Scaramuzzo Rossana 30, Strazzi Sabrina 35, Svarca Lucia Emanuela 34, Taddei Domenico Antonio 34.

LISTE CON IDA SIMONELLA

PARTITO DEMOCRATICO

Dini Susanna 686, Foresi Stefano 500, Bilò Bruno 114, Bolletta Rita 47, Cannito Michele 80, Carboni Edoardo 237, Censi Chiara 216, Dubbini Franco 127, Dulla Denis 76, Duranti Massimo 187, Fanesi Pietro 114, Fiordelmondo Federica 254, Florenzano Giada 99, Franzoni Diego 24, Freddara Claudio 206, Gambini Sandra 185, Giangiacomi Mirella 300, Lucarini Susanna 27, Mammoli Raissa 166, Marinelli Annalisa 52, Mattia Marco 22, Mengarelli Marco 32, Micucci Moreno 12, Niccolini Lucilla 140, Nicolardi Vanessa 30, Panarella Marco 55, Penna Donatella 96, Petrelli Giacomo 299, Quaresima Federico 172, Sturani Daniele 223, Tomassetti Angelo 251, Vecchi Andrea 307.

ANCONA FUTURA

Trenta Lucia 217, Alessandro Davide 83, Alticozzi Lucio 67, Azzaloni Antonella 52, Bezzeccheri Valeria 191, Clemente Giulia 31, D’Ambra Nicoletta 45, Dehtyaryova Yuliya 12, Del Buono Luigi 22, Fava Luigi 59, Gaddoni Giorgio 77, Giampaoli Paolo 70, Giannini Sandro 50, Giuliani Mauro 22, Hametaj Mimoza 28, Koudounas Charalampos 25,Lapi Kledis 65, Lorenzini Marco 41, Mandarano Massimo 399, Marinelli Marco 126, Mascino Giuseppe 162, Messi Egildo 2, Montanari Donatella 49, Moretto Antonella 38, Occhialini Stefano 69, Occhinero Mattia 6, Orazi Fabio 65, Palumbo Paride 75, Pisa Cecilia 62, Polenta Michele 184, Scopa Valentina 60, Urbisaglia Diego 395.

DIAMOCI DEL NOI

Pesaresi Carlo Maria 541, Andreoli Cristina 124, Armenise Alessandra Giovanna 105, Bacchielli Maria Pia Letizia 91, Barigelli Michele 28, Bomba Chiara 104, Bontempi Mattia 73, Bonventi Luca 221, Ciarrocchi Giovanni 50, Cipolla Lucia 55, Dattilo Antonella 46, Dusmet Ludovica 75, Faccani Roberta 20, Falcioni Massimo 30, Ficosecco Simona 63, Fossaroli Maria Luisa 13, Francella Anna Rita 26, Francella Lorenzo 25, Galeazzi Pamela 37, Giardini Eros 14, Giovagnoli Antonietta 11, Grassini Andrea 116, Jahan Ummasalsabil 146, Lassandari Cristiano 65, Malerba Chiara 123, Marzoli Valeria 62, Minchella Anna Rosa 3, Panzini Fabrizio 16, Ragni Sara 4, Rinaldi Giovanna 2, Roccheggiani Rita 134, Rossi Tommaso 70.

RIFORMISTI ITALIA VIVA-AZIONE-SOCIALISTI

Agostinelli Luca 12, Angeloni Elisabetta 39, Astolfi Andrea 19, Barchiesi Giorgio 60, Bardhi Ardiana 9, Bellardinelli Marco 17, Biagiarelli Stecconi Adriana 3, Bocchetta Manuela 0, Bolognini Alessandro 35, Bonci Martina 15, Bove Eleonora 20, Bucciarelli Francesca 28, Candelaresi Cristiano 7, Capriotti Maria 10, Cardelli Francesca 81, Carosi Gabriele 0, Ceselli Sabrina 38, Cortucci Enrico 10, Costanzi Costanza 20, D’Andreis Emanuele 1, Fagioli Tommaso 284, Filippetti Marika 1, Finaurini Fabrizio 10, Giuliani Simone 0, Maurizi Marina 44, Melaranci Monica 142, Meles Patrizia 4, Mezzelani Stefano 6, Moretti Maria Rita 27, Oddi Sandro 96, Pisanti Massimo 3, Vichi Matteo 244.

REPUBBLICANI

Sciarrillo Mariantonia 49, Aiazzi Simone 0, Cardinali Giulio 0, Cataldo Carlo 0, Ciciani Cristina 1, Contato Sandra 10, Fiore Valerio 9, Ganzetti Paolo 0, Lipeyeva Olessya 7, Mammoli Katia 2, Marcelli Sergio 0, Nespoli Andrea 20, Paolucci Stefano 13, Pollonara Andrea 1, Rinaldi Armando 11, Rinaldi Patrizia 0, Santini Lamberto 3, Sardella Mario 1, Schiavoni Simone 12, Soverchia Paola 1, Verdenelli Michela 5, Vergari Massimo Maria 0, Chessa Elisabetta 0, Radini Federico 0.

ANCONA POPOLARE

Sanna Tommaso 224, Gnocchini Marco 387, Pistelli Fiorenzo 59, Agostinelli Giacomo 0, Andreucci Laura 13, Bellardinelli Massimo 10, Bugari Giulia 12, Cola Michela 3, Di Lupidio Evelin 0, Duranti Emanuela 0, Fiori Remo 43, Gasparetti Alessandra 9, Giantomasso Lorena 7, Gigante Francesco 3, Gjeko Fatjona 47, Iacob Loredana 7, Kajo Karafile 4, Lucconi Martina 19, Mari In Medini Susanna 19, Morbidoni Paola 29, Murer Agnese 7, Petrocchi Sabrina 9, Respino In Spi, Sofia 13, Rossini Saverio 25, Santamarianova Desia 16, Silvano Martina 2, Squadroni Silvia 1, Torini Da Costa Luis Ricardo 0, Verdini Luisa 7, Zandegù Maurizio 11.

LISTE CON FRANCESCO RUBINI

ALTRA IDEA DI CITTA’

Boni Loretta 184, Moglie Alessio 91, Agostinelli Chiara 48, Belegni Giovanni 34, Benadduci Marco 35, Borioni Mauro 53, Buda Arianna 149, Campanella Valeria 65, Caputi Claudio Antonio 29, Cognini Matteo 20, Curcetti Luigi 28, Curzi Giacomo 54, Gradara Norma 7, Ferraioli Monica 37, Fraticelli Giovanni 64, Frey Roberto 30, Giovannelli Iris 2, La Fata Marco 17, Martelli Daniele 34, Paoletti Antonella 1, Paradiso Barbara 20, Pavani Alfio 6, Pesaresi Sara 1, Pizzolante Leonardo 47, Pugnaloni Susanna 20, Quacquarini Gianluca 33, Renzi Federico 63, Sinibaldi Marco 4, Socionovo Gianni 3, Talevi Patrizia 92, Tiberi Marco 21, Zacconi Giacomo 80.

ANCONA CITTA’ APERTA

Santoncini Patrizia 63, Pietroni Daniele 70, Barrile Raimondo 9, Brandoni Lorella 5, Capurso Lucia 8, Carletti Mauro 1, Falcioni Viviana 4, Faraco Maria Emilia 4, Giandomenico Mario 15, Giandomenico Rebecca 11, Giardi Riccardo 17, Lerro Bianca 78, Lucantoni Luca 16, Montesi Giulia 2, Montesi Margherita 3, Petti Giulio 7, Scerre Stefano 50, Solustri Heidy Gabriela 2, Spinsanti Daniele 43, Verrocchio Zaccaria 6, Vespa Anna 0.

CON ENRICO SPARAPANI

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Bastianelli Damiano 18, Bertini Bruno 11, Boarini Marco 13, De Marco Leonardo 11, Falcioni Patrizia 10, Fiorito Maria Cristina 6, Giacchè Mirco 2, Massacesi Jacopo 20, Mignone Antonio 7, Palestini Giancarlo 3, Palumbo Angelica 43, Pierani Maurizio 4, Prosperi Francesco 36, Schiavoni Lorella 112, Sini Matteo 3, Stella Andrea 19, Varano Roberto 4, Giampieri Federico 46, Bracciatelli Roberto 12, Molinari Graziella 16, Speranzini Nilo 9, De Crescenzo Mariarosaria 0, Volponi Daniela 7, Bartoloni Bruno 6, Nazmul Ahmed Nahid 43, Rosati Cristina 5, Castellotti Ugo 63, Finaurini Franca 3, Baglioni Donatella 7.

CON MARCO BATTINO

RIPARTIAMO DAI GIOVANI

Itto Francesco 53, Domingo Francezca Salome Santos 1, Massacesi Adriano 74, Mezzetti Alice 5, Andreani Francesco 63, Baldini Matteo 8, Alessandrelli Benedetta 43, Lontoc Jacky Lee Paul 3, Costabile Sara 8, Bernacchia Filippo 30, Versaci Francesco 0, Compra Lontoc Alyssa Jane 1, Leonetti Matteo 0, Arcagni Alessio 3, Freddi Angela 9, Galapon Jonah 1, Bartolotta Andrea 2, Raponi Sara 3, Itto Alessandro 3, Ferrer Dorothy 2, Sgroi Paolo Francesco 6, Mercado John Carlo 0, Burattini Mattia 3, Frontini Alessandro 0, Violet Edoardo 2, Ancora Maria Irene 11, Sergiacomi Daniele 3.

CON ROBERTO RUBEGNI

EUROPA VERDE

Di Bitonto Caterina 60, Andreatini Tania 6, Bolognini Melanie 11, Bontempi Luca 9, Budano Antonio 12, Capeci Andrea 18, Capitani Marisa 18, Cardogna Adriano 1, Carretta Federica 6, Cinciripini Sabrina 7, Deodati Dario 1, Di Battista Claudio 2, Di Emidio Patrizia 18, Genovesi Loredana 8, Giacchetti Simone 24, Grottini Giorgio 12, Lucchetti Diego 0, Lucesoli Silvia 3, Natalucci Marta 12, Nobili Eleonora 5, Pelosi Roberta 10, Piangerelli Alessandro 1, Raffaeli Stefano 9, Reina Vito Fabrizio 19, Torchia Pietro 23.