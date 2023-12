Voli, da giugno via al collegamento tra Ancona e Atene. Acquaroli: «Buona notizia. Aeroporto attrattivo»

ANCONA – Dalla prossima estate dall’aeroporto di Ancona si potrà volare per la Grecia. L’annuncio da parte della compagnia aerea low-cost Volotea che gestisce i voli per destinazioni italiane e per Parigi. Dal 2 giugno sarà disponibile il collegamento Ancona – Atene, con frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di 13.000 posti in vendita.

La compagnia opera dal 2012 nello scalo marchigiano dove ha trasportato ad oggi più di 847mila passeggeri. Per il nuovo anno il vettore ha previsto per l’Aeroporto delle Marche un incremento in termini di capacità del +23% rispetto al 2023 e un numero record di posti in vendita, oltre 176.000.

Per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, si tratta di «una buona notizia l’attivazione di una nuova rotta che apre il collegamento dalle Marche verso una nuova destinazione europea come Atene e quindi la Grecia. La dimostrazione che il nostro Aeroporto delle Marche è attrattivo ed ha un grande potenziale, l’ampliamento dell’offerta dei voli è sempre un’occasione di crescita per una infrastruttura che riteniamo fondamentale per lo sviluppo della nostra regione».

«Siamo molto felici di ampliare la nostra offerta per l’estate 2024 – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Grazie a questo collegamento, aggiungeremo un nuovo Paese al nostro bouquet di destinazioni da e per Ancona, accorciando le distanze tra Marche e Grecia: tutti i passeggeri in partenza dallo scalo marchigiano potranno così organizzare facilmente e in totale comodità un weekend alla scoperta della capitale greca o raggiungere comodamente da Atene una delle moltissime isole del Paese».

L’ad di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna, sottolinea che «grazie alla proficua collaborazione con Volotea, con questo nuovo collegamento i marchigiani potranno non solo raggiungere Atene ed apprezzarne il patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche raggiungere le isole greche così apprezzate dal territorio, beneficiando di un ampio network di destinazioni. Il collegamento aereo su Atene amplia l’offerta da/per la Grecia da Ancona, da sempre definita la porta d’Oriente per la sua posizione geografica privilegiata: da giugno oltre che con i traghetti dal porto di Ancona, la Grecia sarà raggiungibile anche via aerea».

Per il 2024 saranno 6 i collegamenti disponibili: Grecia: Atene – Novità 2024, Francia: Parigi Orly, Italia: Cagliari, Catania, Olbia e Palermo.