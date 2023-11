ANCONA – L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha inviato una diffida ad Aeroitalia, per il rispetto dei termini della convenzione per i voli di continuità territoriale dall’aeroporto di Ancona-Falconara, sottoscritta il 23 agosto.



La compagnia aerea infatti nei giorni scorsi aveva annunciato l’intenzione di sospendere i voli per Roma, Milano e Napoli a partire dal 1° ottobre 2024.

Aeroitalia aveva anche annunciato la cancellazione dei voli per Barcellona, Bucarest e Vienna dal 13 novembre. Una doccia fredda che aveva fatto scattare una serie di reazioni inclusa quella del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che aveva parlato di scelta «commerciale unilaterale» da parte dell’azienda. Sulla vicenda si è accesa la polemica politica ed hanno espresso preoccupazione i sindacati dei trasporti (Cgil, Cisl e Uil).