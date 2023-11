Voli cancellati da Aeroitalia, Bruschini: «Atim non si occupa di finanziarli»

ANCONA – «Atim non deve finanziare voli e non ne abbiamo finanziati: Atim con Ancona International Airport deve creare le migliori condizioni affinché le compagnie aeree vengano su Ancona, questo è fondamentale per lo sviluppo turistico delle Marche». Lo dichiara il direttore dell’Atim Marco Bruschini dopo l’annuncio da parte della compagnia Aeroitalia di voler cancellare i voli per Barcellona, Bucarest e Vienna (destinazioni attivate a partire dal 1° ottobre) dal 13 novembre, a poco più di un mese dal primo decollo.

Un dietrofront, quello di Aeroitalia, che ha acceso la polemica politica. «Qualcuno ha chiesto le mie dimissioni» dice il direttore dell’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), precisando «non mi sono mai sentito in discussione, ho fatto il mio dovere e ho ben gestito i soldi pubblici. A fronte dell’operazione non ho speso neanche un euro dei marchigiani. Ringrazio il presidente della Regione Acquaroli per avermi rinnovato la sua piena fiducia».

Bruschini prosegue facendo notare che «grazie all’operato di Atim quest’anno nelle Marche si è prodotto un +8% di flussi turistici dall’estero: vuol dire che questo percorso di crescita del turismo, elaborato d’intesa con Camera di Commercio, Ancona International Airport, associazioni di categoria e imprese, che ha visto il raddoppio delle rotte italiane ed estere sul Sanzio ha funzionato, portando ad una crescita dei passeggeri del 20% dal 2019».

Il direttore dell’Atim annuncia «a breve riuniremo in aeroporto i diversi stakeholder per una riflessione sul piano strategico per il 2024» con l’obiettivo di chiedere una «sostanziale collaborazione sia in termini propositivi che di investimento per portare avanti azioni comuni per lo sviluppo del turismo nelle Marche».