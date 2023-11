ANCONA – Come aveva annunciato nei giorni scorsi, la consigliera regionale del Pd Manuela Bora ha presentato una richiesta di accesso agli atti sulla questione dei voli per Bucarest e Vienna cancellati da Aeroitalia (quello per Barcellona riprenderà a dicembre) che aveva anche annunciato di voler stoppare quelli per Roma, Milano e Napoli dal 1° ottobre 2024.

Obiettivo si legge in una nota stampa quello di «ottenere non solo il contratto stipulato tra ATIM e Aeroitalia, ma anche tutta la corrispondenza e la documentazione relativa agli accordi intercorsi tra la Regione Marche e ATIM, oltre a quelli tra ATIM e Aeroitalia». Inoltre, la dem ha avanzato anche la richiesta per ottenere «copia del protocollo d’intesa, recentemente annunciato sulla stampa, sottoscritto tra ATIM e la compagnia aerea Ryanair per nuove rotte internazionali a partire dal 2024»

Bora era intervenuta sul tema in Consiglio regionale e «manifesta serie preoccupazioni per la mancanza di risposte concrete all’interrogazione discussa martedì scorso in aula». «Le istituzioni hanno sempre il dovere di garantire chiarezza e trasparenza – dice la consigliera Manuela Bora -, soprattutto quando si tratta di infrastrutture vitali per il territorio. Per questo motivo il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha attivato tutti gli strumenti a sua disposizione per acquisire dati e documenti necessari per analizzare a fondo i rapporti tra ATIM, società della Regione Marche, e la compagnia aerea Aeroitalia». «La mia iniziativa . conclude – rappresenta un passo verso una maggiore comprensione pubblica delle dinamiche che riguardano l’Aeroporto Sanzio e gli accordi che influenzano il futuro dei collegamenti aerei nella regione Marche».