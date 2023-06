Fondi nazionali e europei, vertice romano tra Acquaroli e Fitto

ANCONA – Fondi nazionali e europei al centro dell’incontro romano tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il Ministro per gli Affari Europei e Pnrr, Raffaele Fitto. Un confronto che rientra nell’ambito del lavoro di ricognizione, voluto dal Governo, per coordinare a livello istituzionale la programmazione e l’impiego dei fondi nazionali ed europei, fa sapere la Regione.

«L’incontro odierno è stato particolarmente utile – ha dichiarato il presidente Acquaroli – per concordare le sinergie legate all’utilizzo dei fondi europei e nazionali e come ottimizzarne l’impiego delle risorse sui territori, che è uno dei grandi temi che ci vede coinvolti per dare risposte a cittadini, enti locali e imprese. Ringrazio il Ministro Fitto, il Presidente Meloni e l’intero Governo per il continuo e proficuo confronto che fin da subito hanno instaurato con le Regioni. Il lavoro di concertazione continua e di comunicazione che il Governo sta portando avanti su tutti i fronti pone le basi per una collaborazione sempre più proficua per il raggiungimento degli obiettivi comuni e di visione».