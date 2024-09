Ancona verso il G7 Salute: il punto sugli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria in città

ANCONA – A poco più di un mese dall’appuntamento del G7 Salute (9, 10 e 11 ottobre 2024), l’Amministrazione Comunale fa il punto sui lavori che, in occasione di questo importante appuntamento internazionale, sono in corso e in programma in questi mesi. I lavori sono serviti e serviranno a riqualificare e a intervenire in modo strutturale in diverse aree della città, al porto, a Portonovo, sulla viabilità e sul verde. Nel corso di una conferenza stampa in comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, l’assessore al Decoro urbano e verde pubblico Daniele Berardinelli, i dirigenti e i tecnici impegnati nei diversi progetti, sono stati delineati i SEI assi portanti dell’importante opera di riqualificazione resa possibile dai finanziamenti nazionali, regionali e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di cui il capoluogo marchigiano ha potuto avvalersi in questi mesi.

Si tratta, in tutto, di oltre 3 milioni di euro.

Gli interventi principali riguardano: la riqualificazione e la nuova viabilità di via Marconi;la manutenzione straordinaria di via XXIX Settembre; via Rupi di via XXIX settembre e di via Lungomare Vanvitelli e piazza della Repubblica; la manutenzione dei parcheggi di Portonovo e della strada di accesso alla Baia; la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nella zona del Mandracchio al Porto di Ancona; la riqualificazione e manutenzione straordinaria per la pavimentazione del ponte principale (nord) e del ponte sud della Mole Vanvitelliana; il verde (compreso l’Asse attrezzato), gli arredi e il decoro.

Riorganizzazione della viabilità e Manutenzione straordinaria di via Marconi, interventi sulle rotatorie di via Marconi e rotatoria della Stazione

Il primo lotto dei lavori prevede la manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza di via Marconi e delle rotatorie della stessa via e della stazione, attualmente in corso. Questi interventi, cominciati ad agosto, comportano anche una nuova organizzazione della viabilità.

In direzione stazione sono eliminate la pista ciclabile e le sue interferenze con la viabilità e la sosta, è riorganizzata la sosta lato mare con parcheggi in linea; è ripristinata la seconda corsia di traffico per il miglioramento della viabilità in uscita dalla città; è prevista una corsia di decelerazione per la svolta a sinistra su Largo Borgo Pio; è eliminata la svolta a sinistra su via Marchetti.

In direzione centro è realizzata una corsia preferenziale bus da largo Borgo Pio alla galleria San Martino con un distanziamento di circa 80 centimetri dal marciapiedi degli Archi; è istituito l’obbligo di svolta a destra da Largo Borgo Pio su via Marconi; è istituito il divieto di svolta a sinistra da largo Borgo Pio su via Marconi-stazione; è confermato il divieto di svolta a sinistra da via Marchetti su via Marconi, con un’isola spartitraffico centrale.

Saranno inoltre previste nuove isole salvagente per gli attraversamenti delle quattro corsie di traffico. Nella sede stradale si prevedono interventi di bonifica, che variano a seconda dello stato di conservazione dei singoli tratti. Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 728 mila euro. I lavori sono al cinquanta per cento del completamento.

Manutenzione straordinaria di tratti di via XXIX Settembre, via Rupi di via XXIX Settembre, lungomare Vanvitelli, via Conca (parte alta). All’interno del secondo lotto dei lavori erano previsti gli interventi per la manutenzione e messa in sicurezza della parte alta di via Rupi di via XXIX Settembre, di alcune parti di via XXIX Settembre, di alcuni parti di via Lungomare Vanvitelli e della parte alta di via Conca. Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 404 mila euro. I lavori sono stati completati ad agosto 2024.

Portonovo

Manutenzione parcheggi Lago Grande e La Torre, messa in sicurezza della strada, interventi in zona Molo. Alla zona di Portonovo è stato dedicato il lotto 3. Gli interventi hanno compreso: la sistemazione della strada di accesso, delle aree di manovra e sosta del parcheggio Lago Grande di Portonovo con la stesura della finitura antipolvere, analogamente eseguita nei precedenti lavori autorizzati dall’Ente Parco; la messa in sicurezza della strada che collega la rotatoria a monte sulla SP1 alla piazzetta (per una superficie di circa 7.900 metri quadrati); la sistemazione della strada che dalla piazzetta scende fino all’ingresso del fortino napoleonico (superficie di circa 850 metri quadrati); la sistemazione della sosta del parcheggio La Torre. Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 398 mila euro. I lavori sono stati completati a giugno 2024. A Portonovo inoltre, di concerto con la Regione e con la Prefettura, con un finanziamento regionale si procederà con il “salpamento”, cioè con la rimozione di alcune grandi pietre che sono impropriamente depositate sul fondale marino, rotolate sulla scogliera del Molo. Le pietre saranno riposizionate sulla scogliera. Saranno anche ricostituiti e riconfigurati le bitte e i respingenti sul molo.

Piazza della Repubblica

In continuità con l’asse via Marconi-via XXIX Settembre, si pongono anche i lavori per la nuova piazza della Repubblica, pedonale dalla scorsa settimana. Attualmente il selciato si alterna con una parte coperta provvisoriamente dall’asfalto. Si tratta – spiegano i tecnici – di una soluzione provvisoria e sperimentale per recuperare l’abbassamento del livello stradale dovuto all’usura dei sampietrini. Con il progetto esecutivo di prossima realizzazione, sarà definita la parte calpestabile. L’Autorità di Sistema Portuale smantellerà la vecchia garitta del varco doganale all’ingresso dello scalo adiacente a piazza della Repubblica, già sostituita in primavera con una più moderna e funzionale struttura posta in una posizione centrale dello stesso varco. L’intervento sarà realizzato nel 2025 contribuendo ad una riqualificazione generale dell’area di accesso al porto storico.

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nella zona del Mandracchio

I lavori, oltre ad essere funzionali alla manutenzione dei luoghi e degli spazi che ospiteranno gli eventi G7, consentiranno di riqualificare una zona importante e storica dell’area portuale, migliorandone la viabilità e garantendo una migliore fruibilità dell’area e la messa in opera della relativa segnaletica. Il finanziamento, pari a 1 milione di euro, si avvale di fondi dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico Centrale, con cui il Comune di Ancona ha stretto una convenzione che prevede che il soggetto attuatore sarà lo stesso Comune. Il progetto esecutivo, oltre agli interventi sulle parti ammalorate della viabilità e al posizionamento della segnaletica, prevede la rimessa in quota di solette di chiusura dei pozzetti, bonifiche localizzate in corrispondenza dei sottoservizi, la realizzazione di una linea di cavidotti interrati bordo strada, la demolizione delle isole spartitraffico rialzate, vetuste e non più funzionali a seguito della dismissione del passaggio a livello ferroviario. Il costo per la realizzazione dell’opera è pari a 691 mila euro. La consegna dei lavori è prevista per il 5 settembre, con fine lavori prevista al 30 settembre.

Riqualificazione e manutenzione straordinaria per la pavimentazione del ponte principale (Nord) e del ponte Sud della Mole Vanvitelliana. Gli interventi in fase di progettazione hanno acquisito il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e hanno il duplice obiettivo di riqualificare gli ingressi della Mole Vanvitelliana e di migliorare la viabilità pedonale garantendo una migliore fruibilità della Mole, che sarà sede ufficiale del G7. Il ponte principale della Mole, posto a Nord, sarà riqualificato con la creazione di un percorso pedonale con cubetti in pietra arenaria, al posto delle attuali mattonelle con materiale bituminoso. Saranno eliminati i marciapiedi esistenti e tutto il percorso sarà ricostruito su un’unica quota. Nel ponte a Sud, lato Mandracchio, sarà sistemata la pavimentazione in pietra, con un’opera di lavorazione, ripulitura ed eliminazione degli avvallamenti. La linea ferrata ora dismessa, in passato al servizio della Mole, sarà mantenuta come oggetto storico. Sarà predisposto sui due ponti un cavidotto di linea elettrica per le nuove illuminazioni previste. L’intervento comporta un investimento di 270 mila euro. La consegna dei lavori è prevista per lunedì 9 settembre.

Interventi di manutenzione straordinaria sul verde

Gli interventi di manutenzione straordinaria sul verde sono stati suddivisi secondo due tipologie: riqualificazione di aree verdi di arredo che si trovano nelle aree coinvolte dal G7 Salute e interventi sulla vegetazione finalizzati alla sicurezza e all’eliminazione delle interferenze con strade e impianti tecnologici.

Riqualificazione di aree verdi di arredo che si trovano nelle aree coinvolte dal G7 Salute

L’importo complessivo è di 83.615 euro.

Il dettaglio degli interventi prevede:

· MOLE VANVITELLIANA – CORTILE INTERNO: riqualificazione delle aiuole intorno al “tempietto” con la messa a dimora di piante perenni tappezzanti resistenti alla siccità e pertanto a bassa manutenzione, con effetto decorativo determinato dalle differenti colorazioni delle foglie.

· AIUOLE ZONA PORTA PIA: realizzazione dell’impianto di irrigazione su tutte le 9 aiuole, messa in opera di prato pronto a rotoli, per un pronto effetto, risagomatura degli arbusti già presenti.

· ROTATORIA PIAZZALE DELLA LIBERTA’: la parte centrale della rotatoria verrà riqualificata con piantumazione di nuovi arbusti a pronto effetto in sostituzione di quelli presenti ormai a fine ciclo vegetativo; le aiuole laterali saranno sottoposte a manutenzione.

· ROTATORIA PIAZZALE ROSSELLI: le aiuole della rotatoria saranno riqualificate con la messa a dimora di nuove piante resistenti alla siccità e a bassa manutenzione e verrà ripristinata la ghiaia del fondo.

· AIUOLE SPARTITRAFFICO INTERSEZIONE ASSE E VIA BOCCONI: si procederà alla riqualificazione tramite realizzazione di un sottofondo in ghiaia e la messa a dimora di nuove piante resistenti alla siccità e a bassa manutenzione.

· AIUOLA INTERSEZIONE PIAZZALE ITALIA E CORSO CARLO ALBERTO: è previsto il rifacimento completo tramite realizzazione di un sottofondo in ghiaia e la messa a dimora di nuove piante resistenti alla siccità e a bassa manutenzione.

Interventi sulla vegetazione finalizzati alla sicurezza e all’eliminazione delle interferenze con strade e impianti tecnologici

L’importo complessivo dei lavori è di 116.349 euro.

Nel dettaglio, gli interventi previsti sono:

· ASSE NORD-SUD: taglio dell’erba negli svincoli e nelle pertinenze; rimozione della vegetazione spontanea presente a margine della carreggiata; arretramento della vegetazione arbustiva interferente con la carreggiata (esempio le siepi presenti sullo spartitraffico centrale); potatura degli alberi interferenti con la viabilità e la segnaletica stradale (esempio il cartello che preannuncia l’uscita su via Benedetto Croce); abbattimento di alberi interferenti con le strutture (alberelli spontanei cresciuti a margine della carreggiata); abbattimento di alberi secchi o che minacciano rovina in quanto irrimediabilmente danneggiati da fitopatie o con difetti gravi (esempio pino sovrastante il fioraio opposto all’ingresso monumentale cimitero di Tavernelle).

· AREE VERDI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E DUOMO: sono previsti interventi di manutenzione straordinaria del verde consistenti in potature di rimonda del secco e/o interferenti con manufatti o con la fruibilità di strade e percorsi, rimozione alberi e arbusti secchi e/o pericolosi, potature finalizzate al ripristino della veduta sul porto, rimonda da vegetazione infestante, potatura di arbusti e siepi. Sono altresì previsti interventi di sistemazione delle staccionate.

· BELVEDERE LARGO CASANOVA: saranno effettuate potature della vegetazione, radicata sull’area verde denominata Rupi Comunali, interferente con l’affaccio sul porto, nonché la rimozione della vegetazione secca e la bonifica da rovi ed infestanti per una fascia di rispetto adiacente detto affaccio.

· Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria del verde, volti alla messa in sicurezza della viabilità stradale (potatura rami interferenti, rimozione piante secche, etc.) nelle seguenti vie e aree verdi: STRADA E LOCALITA’ PORTONOVO, AREE VERDI VIA XXIX SETTEMBRE (tratto tra GALLERIA S. MARTINO e Hotel SeeBay), VIA BOCCONI.

Asfaltatura dell’Asse

Sono previste anche opere di bonifica e asfaltatura in alcuni tratti dell’Asse. È già stata individuata la ditta che eseguirà i lavori, vincitrice dell’accordo quadro. L’importo è di circa 370 mila euro al lordo dell’Iva.

Allestimenti per il benvenuto al G7

Per l’accoglienza visiva e di benvenuto per le delegazioni ministeriali si prevede l’applicazione di stendardi che ritrarranno il logo del Comune di Ancona e, in diversi casi, quello dell’Extra G7 Salute, il programma di appuntamenti che l’Amministrazione ha ideato per consentire a tutti i cittadini di approfondire il tema salute nei giorni precedenti e successivi al G7. Questi saranno posizionati lungo via Marconi, davanti al Teatro delle Muse, agli ingressi della città, nelle rotatorie del centro e nei punti di maggiore visibilità percorsi dai mezzi che trasporteranno i Ministri. In piazza della Repubblica saranno posizionati ledwall che consentiranno di scorrere il programma dell’Extra G7 Salute e proietteranno in loop un video realizzato appositamente per i Ministri, che sarà presentato anche nel giorno della convention di apertura dei lavori il 3 ottobre al Teatro delle Muse.

Nel ponte pedonale di Torrette e che conduce dal parcheggio all’ospedale regionale sarà attivata l’insegna luminosa che dà il benvenuto nella città di Ancona. Il sovrappasso di via Conca, nei pressi dell’ospedale, diventa così una vera e propria porta di accesso al capoluogo, che accoglierà gli automobilisti che arrivano da nord con la scritta “Città di Ancona”, illuminata di notte e visibile in nero di giorno a caratteri cubitali. La realizzazione dell’impianto di illuminazione si concretizzerà grazie a una sponsorizzazione tecnica della società Ancona Servizi S.p.a., per un valore di 85 mila euro. Si tratta di un progetto evoluto sia a livello tecnologico, sia a livello illuminografico, che si basa su uno tra i più avanzati studi ingegneristici e illuminotecnici, realizzato con soggetti leader di settore, riconosciuti a livello internazionale. Il progetto sovrappone all’obiettivo di illuminare il percorso pedonale per renderlo più fruibile e sicuro, quello di realizzare un’illuminazione architettonica e scenografica della struttura, collocata lungo una delle principali arterie di accesso ad Ancona. L’impianto è stato progettato, quindi, prediligendo la funzione di arredo urbano. La vicinanza con le strutture dell’illuminazione stradale, tuttavia, comporterà anche un incremento della luce a servizio degli automobilisti. I corpi illuminanti dovranno essere quindi dimensionati per svolgere diverse funzioni: saranno dotati di sistemi ottici con diffusori e frangiluce direzionali e avranno tutte le caratteristiche per limitare l’inquinamento luminoso e l’abbagliamento. In concreto, saranno utilizzate strisce led Rgb (che hanno la caratteristica di assumere molteplici colorazioni diverse) verticali per l’illuminazione scenografica del ponte, cubetti led per l’illuminazione del sovrappasso, strisce led per l’illuminazione dei camminamenti rampa e scala, un apparecchio di illuminazione a luce diretta per la torre dell’ascensore. L’impiego dei led assicurerà un aumento dell’efficienza e quindi del risparmio energetico, con aumento della durata di vita di ogni lampada. Le avanzate tecnologie di realizzazione consentiranno anche di applicare un sistema di posizionamento che permette, tra l’altro, di non intervenire direttamente sulla struttura utilizzando sistemi magnetici e clip di sicurezza.

Le dichiarazioni

Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: «Abbiamo fatto in modo che questo G7 non fosse soltanto un alto momento istituzionale, ma che fosse partecipato dalla cittadinanza. Gli oltre 50 eventi che abbiamo organizzato prima e dopo il G7 dimostrano il grande coinvolgimento della popolazione, non solo con momenti illustrativi e di approfondimento, ma con la partecipazione. L’evento del G7, con i grandi potenti della terra, sicuramente darà lustro e visibilità alla città. I grandi lavori che fervono in questi mesi dimostrano la grande opportunità che abbiamo avuto per risistemare luoghi, strade, viabilità, decoro. Abbiamo avuto le risorse in tempo utile, sia da parte della Regione, sia da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, che ringrazio per il finanziamento di opere di cui la città necessitava da anni. È in atto una grande impresa di coordinamento di molte opere. Si tratta di un rifacimento che comunque avremmo fatto e il G7 in questo senso ci offre un’opportunità in più».

Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: «Abbiamo accolto la sfida della vetrina internazionale per Ancona e per il porto legata al G7 Salute con uno spirito di condivisione istituzionale che ci ispira nella logica d’interazione fra infrastruttura portuale e città. Abbiamo partecipato con un investimento che contribuirà a realizzare gli opportuni lavori in ambito portuale per migliorare la viabilità dell’area della Mole Vanvitelliana, che saranno curati dal Comune e che porteranno un vantaggio per la fruizione dell’infrastruttura oltre l’evento di ottobre. Un intervento a cui abbiamo affiancato, come Adsp, alcuni lavori per il decoro urbano della zona. Desidero ringraziare il mondo delle attività e delle forze dell’ordine portuali, quest’ultime coordinate dal Prefetto, per la collaborazione nell’affrontare insieme le giornate di questo appuntamento di rilievo».

Stefano Tombolini, assessore ai Lavori pubblici: «Questo progetto che abbiamo messo in campo ci porterà ad avere una città più performante dal punto di vista delle piattaforme stradali, del verde, degli arredi, grazie alla collaborazione tra Regione, Comune e Autorità di Sistema Portuale. A oggi abbiamo portato a termine quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo posti. Rimangono da realizzare i due cantieri dei ponti della Mole e del Mandracchio. Domani al porto procederemo con la consegna del cantiere, lo faremo su un progetto realizzato da un professionista di grande valore nel campo della progettazione stradale. Quanto al completamento della manutenzione straordinaria dei due ponti della Mole, questo servirà nel tempo a restituire ai cittadini un uso qualificato, sotto diversi profili, di questo contenitore, che è anche un punto centrale della progettazione PNRR. Un altro intervento importante che ci apprestiamo a realizzare è quello del rifacimento, seppure a tratti, della strada che porta ad Ancona Sud, finanziato con risorse proprie dell’Ente. Anche questi sono lavori che consegneremo nei primi giorni della prossima settimana e contiamo di finire qualche giorno prima della fine di settembre, dopodiché avremo concluso tutta l’attività di rinnovo della pavimentazione stradale e del verde. I risultati di questa importante azione cominciano dunque a essere tangibili, grazie all’impegno di tutti gli attori che stanno a questo tavolo. Sono soddisfatto e sereno per aver fatto il meglio possibile per la città e per essere stato una parte tra coloro che hanno collaborato a rendere più decorosa e bella la nostra già bellissima Ancona».

Daniele Berardinelli, assessore al Decoro urbano e verde pubblico: «Siamo a buon punto con i lavori. Per il verde sono previste manutenzioni e sfalci, ma anche la sistemazione delle aree dove si svolgeranno gli incontri del G7, che saranno curate in particolare, insieme con una serie di interventi lungo gli assi viari che saranno anche attraversati dai ministri. Lavori così profondi nell’Asse Nord Sud non erano mai stati fatti negli ultimi 30 anni. Per portare a termine le operazioni messe in campo già nei mesi scorsi abbiamo potuto utilizzare i fondi messi a disposizione per il G7. Abbiamo dunque adottato una tempistica di esecuzione che ci consente anche di mantenere in perfette condizioni l’asse viario a ridosso dell’evento. È un intervento importante: non si tratta solo dello sfalcio dell’erba, ma di togliere tutto ciò che si è accumulato a bordo strada (in gran parte rifiuti n.d.r.) e di sistemare le piante che sono cresciute nel corso dei decenni e che ormai sono diventate in alcuni casi pericolose per la circolazione, oltre che antiestetiche. Dal punto di vista turistico questo è un appuntamento molto importante. Tutte le immagini che gireranno in Italia e nel mondo riusciranno a mettere in evidenza le bellezze paesaggistiche della nostra città. Il G7 è una vetrina importantissima, che potrà mostrare ciò che Ancona è e rappresenta, che purtroppo ancora è troppo nascosto a tanti, contribuendo a farla diventare luogo di destinazione e non solo di transito».