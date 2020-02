Vento forte e mareggiate, è ancora allerta meteo

Con l'ingresso dell'aria fredda associata alla perturbazione, la colonnina di mercurio sarà in discesa con «valori prossimi allo zero in alcune aree dell'interno e rischio gelate a fondo valle». In calo anche le massime. L'avviso della Protezione civile sarà valido fino alle 24 del 27 febbraio

